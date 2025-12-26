FOGGIA – Rumori fino a notte fonda, dehors che invadono spazi privati, clienti accalcati sotto i portici e un diritto al riposo che, secondo i residenti, viene sistematicamente calpestato. È una protesta che dura da mesi e che ora prende una forma più strutturata quella dei cittadini di via Dante, una delle arterie centrali di Foggia, dove è nato un comitato spontaneo deciso a chiedere interventi concreti e non più rinviabili.

La mobilitazione, raccontano i promotori, va avanti da circa un anno. Un periodo segnato da segnalazioni, richieste formali e tentativi di dialogo con l’Amministrazione comunale, che però – a loro dire – non avrebbero prodotto risultati duraturi. Da qui la decisione di organizzarsi, dare un nome al disagio e portarlo all’attenzione pubblica, anche attraverso video e testimonianze dirette.

Nel mirino del comitato ci sono soprattutto alcuni esercizi di somministrazione presenti nella zona, accusati di superare ampiamente i limiti consentiti dalla normativa. «Non parliamo di semplici locali – spiegano i residenti – ma di vere e proprie discoteche all’aperto, con musica ad alto volume e diffusione sonora che va avanti fino a tarda notte». Una situazione che, sostengono, non riguarda solo i fine settimana o i mesi estivi, ma si ripresenta durante tutto l’anno, rendendo impossibile il riposo notturno.

Il problema, però, non si esaurisce nel rumore. I cittadini denunciano anche l’occupazione sistematica dei portici e degli spazi privati da parte dei dehors e dei clienti dei locali. Tavolini, sedie e persone finiscono spesso per ostruire l’accesso ai portoni degli edifici, creando disagi quotidiani e sollevando anche questioni di sicurezza. «In alcuni momenti – raccontano – entrare o uscire di casa diventa complicato, se non impossibile. Senza contare le difficoltà per mezzi di soccorso o per chi ha problemi di mobilità».

Il comitato parla apertamente di un equilibrio saltato tra movida e vivibilità urbana. Nessuna contrarietà di principio alle attività commerciali o alla vita notturna, precisano i residenti, ma la richiesta è quella di un rispetto rigoroso delle regole. «Chiediamo solo di poter vivere serenamente nelle nostre case – spiegano – e che le norme esistenti vengano fatte rispettare. Non è una battaglia contro qualcuno, ma per il diritto al riposo e alla sicurezza».

Tra le richieste avanzate figurano controlli più stringenti, verifiche costanti sui livelli sonori, una regolamentazione più efficace dei dehors e sanzioni certe in caso di violazioni. I residenti auspicano inoltre un confronto diretto con il Comune e con gli altri enti preposti, per individuare soluzioni strutturali e non emergenziali.

La protesta di via Dante si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda il centro cittadino e la convivenza tra chi vi abita e chi lo anima nelle ore serali e notturne. Un tema che, a Foggia come in molte altre città, torna ciclicamente al centro dell’agenda pubblica. Questa volta, però, i residenti assicurano di non voler abbassare la guardia: «Abbiamo aspettato a lungo – concludono – ora servono risposte concrete».

