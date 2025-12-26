Edizione n° 5927

BALLON D'ESSAI

"FRATELLO SIGNORINI" // Endemol Shine Italy avvia verifiche interne sul “caso Signorini” legato al Grande Fratello
26 Dicembre 2025 - ore  23:03

CALEMBOUR

LISTERIA // Richiamati prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista: rischio Listeria, ecco i lotti interessati
26 Dicembre 2025 - ore  22:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, via Dante alza la voce: residenti in protesta contro rumori e dehors. «Così non si vive più»

VIA DANTE FOGGIA Foggia, via Dante alza la voce: residenti in protesta contro rumori e dehors. «Così non si vive più»

La mobilitazione, raccontano i promotori, va avanti da circa un anno. Un periodo segnato da segnalazioni, richieste formali e tentativi di dialogo con l’Amministrazione comunale

LEGGI ANCHE //  https://www.statoquotidiano.it/26/12/2025/vigilie-2025-via-dante-alighieri-il-comune-concede-la-deroga-alle-emissioni-sonore-per-il-24-e-il-31-dicembre/1268212/
VIA DANTE ALIGHIERI - Confcommercio Foggia

VIA DANTE ALIGHIERI - Confcommercio Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Rumori fino a notte fonda, dehors che invadono spazi privati, clienti accalcati sotto i portici e un diritto al riposo che, secondo i residenti, viene sistematicamente calpestato. È una protesta che dura da mesi e che ora prende una forma più strutturata quella dei cittadini di via Dante, una delle arterie centrali di Foggia, dove è nato un comitato spontaneo deciso a chiedere interventi concreti e non più rinviabili.

POTREBBE INTERESSARTI // “Vigìlie 2025”, via Dante Alighieri: il Comune concede la deroga alle emissioni sonore per il 24 e il 31 dicembre

La mobilitazione, raccontano i promotori, va avanti da circa un anno. Un periodo segnato da segnalazioni, richieste formali e tentativi di dialogo con l’Amministrazione comunale, che però – a loro dire – non avrebbero prodotto risultati duraturi. Da qui la decisione di organizzarsi, dare un nome al disagio e portarlo all’attenzione pubblica, anche attraverso video e testimonianze dirette.

Nel mirino del comitato ci sono soprattutto alcuni esercizi di somministrazione presenti nella zona, accusati di superare ampiamente i limiti consentiti dalla normativa. «Non parliamo di semplici locali – spiegano i residenti – ma di vere e proprie discoteche all’aperto, con musica ad alto volume e diffusione sonora che va avanti fino a tarda notte». Una situazione che, sostengono, non riguarda solo i fine settimana o i mesi estivi, ma si ripresenta durante tutto l’anno, rendendo impossibile il riposo notturno.

POTREBBE INTERESSARTI // “Vigìlie 2025”, via Dante Alighieri: il Comune concede la deroga alle emissioni sonore per il 24 e il 31 dicembre

Il problema, però, non si esaurisce nel rumore. I cittadini denunciano anche l’occupazione sistematica dei portici e degli spazi privati da parte dei dehors e dei clienti dei locali. Tavolini, sedie e persone finiscono spesso per ostruire l’accesso ai portoni degli edifici, creando disagi quotidiani e sollevando anche questioni di sicurezza. «In alcuni momenti – raccontano – entrare o uscire di casa diventa complicato, se non impossibile. Senza contare le difficoltà per mezzi di soccorso o per chi ha problemi di mobilità».

Il comitato parla apertamente di un equilibrio saltato tra movida e vivibilità urbana. Nessuna contrarietà di principio alle attività commerciali o alla vita notturna, precisano i residenti, ma la richiesta è quella di un rispetto rigoroso delle regole. «Chiediamo solo di poter vivere serenamente nelle nostre case – spiegano – e che le norme esistenti vengano fatte rispettare. Non è una battaglia contro qualcuno, ma per il diritto al riposo e alla sicurezza».

Tra le richieste avanzate figurano controlli più stringenti, verifiche costanti sui livelli sonori, una regolamentazione più efficace dei dehors e sanzioni certe in caso di violazioni. I residenti auspicano inoltre un confronto diretto con il Comune e con gli altri enti preposti, per individuare soluzioni strutturali e non emergenziali.

La protesta di via Dante si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda il centro cittadino e la convivenza tra chi vi abita e chi lo anima nelle ore serali e notturne. Un tema che, a Foggia come in molte altre città, torna ciclicamente al centro dell’agenda pubblica. Questa volta, però, i residenti assicurano di non voler abbassare la guardia: «Abbiamo aspettato a lungo – concludono – ora servono risposte concrete».

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO