Una possibile novità potrebbe segnare una svolta storica per gli utenti di Gmail. Il servizio di posta elettronica di Google, infatti, potrebbe presto permettere di modificare il proprio indirizzo email, un’opzione finora mai concessa e che rappresenta ancora un limite rispetto ad altri provider.

L’indiscrezione è emersa in seguito a un aggiornamento del Centro assistenza Google, al momento disponibile soltanto in lingua hindi. Una scelta insolita che ha attirato l’attenzione degli utenti più attenti e di alcune community online, dove la pagina è stata segnalata per la prima volta.

A riportare la notizia sono stati diversi siti specializzati, tra cui HD Blog, secondo cui il testo dell’assistenza risulta particolarmente dettagliato e lascia poco spazio a interpretazioni. Pur in assenza di comunicazioni ufficiali in inglese o in altre lingue, i contenuti pubblicati sembrano indicare chiaramente l’intenzione dell’azienda di introdurre la possibilità di cambiare indirizzo email senza dover creare un nuovo account.

Se confermata, la novità rappresenterebbe un cambiamento significativo per milioni di utenti Gmail, che da anni chiedono maggiore flessibilità nella gestione della propria identità digitale.

Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma l’aggiornamento del Centro assistenza lascia intendere che l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Fonte: Sky TG24