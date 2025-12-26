Edizione n° 5927

Home // Attualità // Gmail potrebbe consentire di cambiare l'indirizzo email: svolta in arrivo per gli utenti

GMAIL Gmail potrebbe consentire di cambiare l’indirizzo email: svolta in arrivo per gli utenti

Una possibile novità potrebbe segnare una svolta storica per gli utenti di Gmail. Il servizio di posta elettronica di Google

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Dicembre 2025
Attualità // Scienza e Tecnologia //

Una possibile novità potrebbe segnare una svolta storica per gli utenti di Gmail. Il servizio di posta elettronica di Google, infatti, potrebbe presto permettere di modificare il proprio indirizzo email, un’opzione finora mai concessa e che rappresenta ancora un limite rispetto ad altri provider.

L’indiscrezione è emersa in seguito a un aggiornamento del Centro assistenza Google, al momento disponibile soltanto in lingua hindi. Una scelta insolita che ha attirato l’attenzione degli utenti più attenti e di alcune community online, dove la pagina è stata segnalata per la prima volta.

A riportare la notizia sono stati diversi siti specializzati, tra cui HD Blog, secondo cui il testo dell’assistenza risulta particolarmente dettagliato e lascia poco spazio a interpretazioni. Pur in assenza di comunicazioni ufficiali in inglese o in altre lingue, i contenuti pubblicati sembrano indicare chiaramente l’intenzione dell’azienda di introdurre la possibilità di cambiare indirizzo email senza dover creare un nuovo account.

Se confermata, la novità rappresenterebbe un cambiamento significativo per milioni di utenti Gmail, che da anni chiedono maggiore flessibilità nella gestione della propria identità digitale.

Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma l’aggiornamento del Centro assistenza lascia intendere che l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Fonte: Sky TG24

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

