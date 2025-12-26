Il Consiglio comunale di Manfredonia è stato convocato per lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 9:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico. Una seduta particolarmente densa, che affronterà temi di rilievo amministrativo, sociale e urbanistico.

Ad aprire i lavori sarà l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari del 25 novembre e del 5 e 15 dicembre 2025, come previsto dall’articolo 65 del regolamento del Consiglio comunale.

Seguirà un punto centrale per la gestione dell’ente: la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). In agenda anche la relazione ex art. 30 del d. Lgs. 201/2022, relativa alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attivi sul territorio comunale.

Tra gli argomenti di carattere urbanistico figura il progetto definitivo-esecutivo P1701, riguardante la delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Manfredonia, con presa d’atto, adozione della variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Ampio spazio sarà inoltre riservato ai regolamenti comunali. Il Consiglio discuterà il nuovo regolamento per il riconoscimento e il conferimento della cittadinanza onoraria e del “Laurentino d’Oro”, l’istituzione della Consulta delle Donne della città con relativa approvazione del regolamento, nonché il nuovo regolamento del Centro sociale anziani “Rita Levi Montalcini”.

All’ordine del giorno anche l’approvazione del nuovo regolamento dei controlli interni, che comporterà l’abrogazione del precedente sistema approvato nel 2013, in attuazione dell’articolo 147 del Testo unico degli enti locali.

La seduta si concluderà con la discussione di tre mozioni presentate dal consigliere comunale Alfredo De Luca, dedicate a temi sociali e di forte attualità: i diritti dei giovani cittadini di origine straniera, con la proposta di concessione dello jus soli onorario “Sipontini come noi”; la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale; e infine i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento al salario minimo comunale e alla parità retributiva di genere.