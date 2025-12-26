MANFREDONIA – 26 dicembre 2025. Una piazzola di sosta lungo la Strada Statale 89, al chilometro 174.300, nata per offrire ristoro e sicurezza ai viaggiatori, è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sacchi di rifiuti, materiali di ogni genere e persino documenti riconducibili a spedizioni di corrieri, con dati personali chiaramente visibili, giacciono abbandonati nell’area. Un fatto particolarmente grave, poiché si tratta di materiale che, per legge, dovrebbe essere smaltito o distrutto all’interno delle sedi aziendali, nel rispetto delle norme sulla privacy.

A denunciare l’accaduto è Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che parla senza mezzi termini di un gesto “incivile e inaccettabile”. «Non si tratta solo di abbandono illecito di rifiuti – spiega Manzella – ma anche di una violazione della privacy e di un’offesa diretta al territorio. Episodi del genere dimostrano un totale disprezzo per l’ambiente e per la legalità».

Le Guardie Ambientali chiedono ora un intervento immediato da parte degli enti competenti, affinché l’area venga bonificata e restituita alla sua funzione originaria, ma anche affinché vengano individuati i responsabili. «Non possiamo restare indifferenti di fronte a uno scempio del genere – conclude Manzella –. Il decoro urbano e la tutela ambientale sono un dovere di tutti».