Edizione n° 5927

BALLON D'ESSAI

MARIA SOLE // Maria Sole Agnelli è morta a 100 anni: due matrimoni, cinque figli e l’impegno politico
26 Dicembre 2025 - ore  12:33

CALEMBOUR

"ANCORA LETALE" // «Il Covid è ancora più letale dell’influenza»: perché oggi si muore di più
26 Dicembre 2025 - ore  12:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // MASTERCHEF. Giuliana Capursi eliminata: finisce alla terza puntata il sogno della mamma sipontina

GIULIANA MANFREDONIA MASTERCHEF. Giuliana Capursi eliminata: finisce alla terza puntata il sogno della mamma sipontina

A commentare l’eliminazione è stato Bruno Barbieri, che ha sottolineato come Giuliana fosse partita con determinazione e voglia di riscatto, salvo poi perdere concentrazione

MASTERCHEF. Giuliana Capursi eliminata: finisce alla terza puntata il sogno della mamma sipontina

Giuliana Capursi porta la Farrata a MasterChef Manfredonia protagonista in TV (immagine d'archivio SKY)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si interrompe alla terza puntata il percorso di Giuliana Capursi a MasterChef 15. La concorrente di Manfredonia ha dovuto togliere il grembiule bianco dopo l’eliminazione allo Skill Test, andato in onda su Sky, che ha decretato la fine della sua avventura nella MasterClass.

Decisivi gli errori commessi nella prova tecnica, giudicati troppo gravi dagli chef. In particolare, la preparazione del lavarello non ha convinto la giuria, già messa in difficoltà da una precedente prova sulla spugnolata. Un doppio passaggio a vuoto che è costato caro alla concorrente sipontina.

A commentare l’eliminazione è stato Bruno Barbieri, che ha sottolineato come Giuliana fosse partita con determinazione e voglia di riscatto, salvo poi perdere concentrazione: “Sei andata in confusione totale e hai rovinato il piatto”, il giudizio dello chef. Lucida e consapevole la replica della concorrente: “È giusto”.

Nonostante l’uscita di scena, Giuliana aveva saputo raccontare e valorizzare la tradizione gastronomica di Manfredonia nel corso del programma. In una puntata di MasterChef Magazine, nella rubrica Backstories, aveva presentato al grande pubblico la farrata, rustico salato a base di farro tipico del Carnevale sipontino.

Anche durante i live cooking, la mamma manfredoniana aveva conquistato i giudici con un piatto dai sapori autentici del territorio: polpo scottato al limone su fave e cicorie, preparazione che le aveva garantito l’accesso diretto alla MasterClass senza passare dal Creative Test.

Il sogno di MasterChef si ferma qui, ma resta il racconto di un percorso che ha portato Manfredonia e le sue tradizioni culinarie sotto i riflettori della cucina più famosa d’Italia. Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO