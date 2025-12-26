Si interrompe alla terza puntata il percorso di Giuliana Capursi a MasterChef 15. La concorrente di Manfredonia ha dovuto togliere il grembiule bianco dopo l’eliminazione allo Skill Test, andato in onda su Sky, che ha decretato la fine della sua avventura nella MasterClass.

Decisivi gli errori commessi nella prova tecnica, giudicati troppo gravi dagli chef. In particolare, la preparazione del lavarello non ha convinto la giuria, già messa in difficoltà da una precedente prova sulla spugnolata. Un doppio passaggio a vuoto che è costato caro alla concorrente sipontina.

A commentare l’eliminazione è stato Bruno Barbieri, che ha sottolineato come Giuliana fosse partita con determinazione e voglia di riscatto, salvo poi perdere concentrazione: “Sei andata in confusione totale e hai rovinato il piatto”, il giudizio dello chef. Lucida e consapevole la replica della concorrente: “È giusto”.

Nonostante l’uscita di scena, Giuliana aveva saputo raccontare e valorizzare la tradizione gastronomica di Manfredonia nel corso del programma. In una puntata di MasterChef Magazine, nella rubrica Backstories, aveva presentato al grande pubblico la farrata, rustico salato a base di farro tipico del Carnevale sipontino.

Anche durante i live cooking, la mamma manfredoniana aveva conquistato i giudici con un piatto dai sapori autentici del territorio: polpo scottato al limone su fave e cicorie, preparazione che le aveva garantito l’accesso diretto alla MasterClass senza passare dal Creative Test.

Il sogno di MasterChef si ferma qui, ma resta il racconto di un percorso che ha portato Manfredonia e le sue tradizioni culinarie sotto i riflettori della cucina più famosa d’Italia. Lo riporta foggiatoday.it.