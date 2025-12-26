Secondo l’astrologo Paolo Fox, il 2026 sarà un anno di profonde trasformazioni, caratterizzato da un’importante svolta sul piano astrologico. A fine gennaio, Nettuno farà il suo ritorno in Ariete, avviando un transito destinato a durare quattordici anni. Dal 14 febbraio, anche Saturno entrerà nello stesso segno, rafforzando un clima energetico dominato dall’elemento Fuoco.

«Il 2026 sarà un anno di grande intensità, in cui prevarranno coraggio, desiderio di rinnovamento e voglia di mettersi in gioco», spiega Fox nelle anticipazioni contenute nel libro L’oroscopo 2026 (Cairo Editore). Un’energia potente, che però porta con sé anche il rischio di tensioni e conflitti, soprattutto per chi fatica ad adattarsi al cambiamento.

Di seguito, le previsioni segno per segno.

Ariete

Anno impegnativo soprattutto nella prima parte, con possibili tensioni e sfide da affrontare. Dalla seconda metà del 2026 emergono occasioni di crescita e cambiamento. Determinazione e capacità di controllo saranno decisive per trasformare gli ostacoli in opportunità.

Toro

Periodo favorevole, in particolare nei primi sei mesi dell’anno. Giove offre occasioni importanti sul piano professionale e personale. I risultati arriveranno attraverso impegno costante e capacità di cogliere le occasioni giuste.

Gemelli

Il 2026 segna un anno di trasformazioni. Saturno e Urano spingono verso il cambiamento e la valorizzazione delle proprie competenze. La seconda parte dell’anno, con Giove favorevole, sarà ideale per nuovi progetti e successi personali.

Cancro

Anno di rinnovamento profondo. I primi mesi favoriscono carriera e ambizioni, mentre da luglio si apre una fase di riflessione interiore. Sarà fondamentale fare chiarezza sulle scelte compiute per costruire un futuro più solido.

Leone

Il 2026 rappresenta un momento di rinascita. Le esperienze del passato diventano una risorsa preziosa per affrontare nuove sfide. In ambito sentimentale si registra un risveglio emotivo, con il desiderio di rapporti più autentici.

Vergine

Un anno che invita alla consapevolezza. Le difficoltà superate in passato rafforzano capacità di analisi e resilienza. Da fine aprile si apre una fase di trasformazione che richiede attenzione e scelte ponderate.

Bilancia

I primi mesi del 2026 saranno dedicati alla riflessione e alla risoluzione di vecchi dilemmi. Con l’estate iniziano cambiamenti più concreti, soprattutto sul piano emotivo e professionale.

Scorpione

Giove accompagna lo Scorpione fino a giugno, favorendo finanze, investimenti e trattative. Il 2026 si distingue per la capacità di trasformare crisi e difficoltà in nuove opportunità di crescita.

Sagittario

Anno di rinnovata fiducia. I primi mesi sono ideali per gettare le basi di progetti rimasti in sospeso. Nettuno sostiene sogni e aspirazioni, che nel corso dell’anno potranno trovare una realizzazione concreta.

Capricorno

Il 2026 è tempo di bilanci. Attenzione ai rapporti professionali e personali, con la necessità di selezionare ciò che non rispecchia più i propri valori. Riorganizzazione e rigore saranno fondamentali.

Acquario

Anno di scelte consapevoli. Saturno sostiene le idee innovative fino a giugno, ma dalla primavera sarà necessario valutare eventuali cambi di direzione. Ogni decisione fuori dagli schemi diventa occasione di crescita.

Pesci

Il 2026 segna una riscoperta dei sentimenti. Giove sostiene iniziative e progetti, mentre Nettuno favorisce una maggiore concretezza. Possibile recupero dell’equilibrio emotivo e nuove opportunità nelle relazioni.

Fonte: Leggo.it