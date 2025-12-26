ASCOLI SATRIANO – Via libera parziale al progetto di parco eolico proposto dalla società New Green Energy tra i territori di Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Con la determinazione dirigenziale n. 2202 del 23 dicembre 2025, la Provincia di Foggia ha rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica per 3 aerogeneratori, respingendo invece la richiesta per gli altri 2 impianti inizialmente previsti.

Il progetto complessivo prevedeva la realizzazione di un impianto eolico da 28,8 MW, composto da cinque turbine di grande taglia, alte fino a 200 metri. Tuttavia, al termine di una lunga istruttoria – che ha incluso un preavviso di diniego e successive controdeduzioni – la Commissione Locale per il Paesaggio ha ritenuto compatibile solo una parte dell’intervento.

La decisione nasce dalla necessità di tutelare un territorio caratterizzato da vincoli paesaggistici, archeologici e storici, come la presenza di masserie rurali, antichi tratturi della transumanza e aree agricole di pregio. Le tre turbine autorizzate saranno collocate in modo più compatto e allineato, riducendo l’impatto visivo e il cosiddetto “effetto selva” sul paesaggio del Tavoliere.

Il provvedimento impone inoltre una lunga serie di prescrizioni vincolanti: rispetto delle distanze minime da beni culturali e aree archeologiche, verifica preventiva dell’interesse archeologico, installazione di sistemi radar anti-collisione per l’avifauna, monitoraggi ambientali post-operam e divieto assoluto di varianti peggiorative.

Tra le misure compensative, spiccano l’installazione di illuminazione pubblica a energia rinnovabile lungo la Strada Provinciale 110 e la realizzazione di un percorso ciclopedonale per la valorizzazione dei tratturi storici. Un tentativo di bilanciare sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del paesaggio rurale.

Il via libera riguarda esclusivamente gli aspetti paesaggistici e non sostituisce i titoli urbanistici ed edilizi, che restano di competenza dei Comuni interessati.