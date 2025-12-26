Edizione n° 5927

BALLON D'ESSAI

"FRATELLO SIGNORINI" // Endemol Shine Italy avvia verifiche interne sul “caso Signorini” legato al Grande Fratello
26 Dicembre 2025 - ore  23:03

CALEMBOUR

LISTERIA // Richiamati prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista: rischio Listeria, ecco i lotti interessati
26 Dicembre 2025 - ore  22:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Parco eolico tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri: sì parziale dalla Provincia

3 SU 5 Parco eolico tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri: sì parziale dalla Provincia

Autorizzate solo 3 turbine su 5

San Severo: 12 turbine da 4,5 MW ciascuna per il Parco Eolico onshore

immagine d'archivio, non riferita al testo - fonte Immagine: rinnovabili.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

ASCOLI SATRIANO – Via libera parziale al progetto di parco eolico proposto dalla società New Green Energy tra i territori di Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Con la determinazione dirigenziale n. 2202 del 23 dicembre 2025, la Provincia di Foggia ha rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica per 3 aerogeneratori, respingendo invece la richiesta per gli altri 2 impianti inizialmente previsti.

Il progetto complessivo prevedeva la realizzazione di un impianto eolico da 28,8 MW, composto da cinque turbine di grande taglia, alte fino a 200 metri. Tuttavia, al termine di una lunga istruttoria – che ha incluso un preavviso di diniego e successive controdeduzioni – la Commissione Locale per il Paesaggio ha ritenuto compatibile solo una parte dell’intervento.

La decisione nasce dalla necessità di tutelare un territorio caratterizzato da vincoli paesaggistici, archeologici e storici, come la presenza di masserie rurali, antichi tratturi della transumanza e aree agricole di pregio. Le tre turbine autorizzate saranno collocate in modo più compatto e allineato, riducendo l’impatto visivo e il cosiddetto “effetto selva” sul paesaggio del Tavoliere.

Il provvedimento impone inoltre una lunga serie di prescrizioni vincolanti: rispetto delle distanze minime da beni culturali e aree archeologiche, verifica preventiva dell’interesse archeologico, installazione di sistemi radar anti-collisione per l’avifauna, monitoraggi ambientali post-operam e divieto assoluto di varianti peggiorative.

Tra le misure compensative, spiccano l’installazione di illuminazione pubblica a energia rinnovabile lungo la Strada Provinciale 110 e la realizzazione di un percorso ciclopedonale per la valorizzazione dei tratturi storici. Un tentativo di bilanciare sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del paesaggio rurale.

Il via libera riguarda esclusivamente gli aspetti paesaggistici e non sostituisce i titoli urbanistici ed edilizi, che restano di competenza dei Comuni interessati. 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO