Presepe senza Gesù Bambino a Terlizzi, la protesta del parroco: «Abbiamo dichiarato guerra alla vita»

Un presepe senza Gesù Bambino, una mangiatoia vuota nel cuore del centro cittadino. È il gesto forte e simbolico scelto da don Michele Stragapede, parroco della chiesa di San Gioacchino a Terlizzi, in provincia di Bari, per lanciare un messaggio di riflessione e denuncia sulle guerre e sulle tragedie che continuano a colpire i bambini nel mondo. Un’iniziativa che non vuole provocare, ma scuotere le coscienze, interrogando il senso più profondo del Natale in un tempo segnato da conflitti e sofferenze.

La decisione del sacerdote ha attirato l’attenzione di fedeli e passanti: nella culla del presepe, realizzata con un lenzuolo bianco e circondata da balle di fieno, non c’è il tradizionale Bambinello. Un’assenza che diventa presenza simbolica, un vuoto carico di significato. «Potrà mai nascere il Principe della Pace se abbiamo dichiarato guerra alla vita?», si chiede don Michele, spiegando le ragioni del suo gesto, realizzato insieme all’artista locale Paolo De Santoli.

La scelta assume un valore ancora più incisivo per il contesto in cui è collocata: la chiesa di San Gioacchino si trova infatti nel pieno centro di Terlizzi, tra locali, luci natalizie e movida. «Facciamo finta che tutto vada bene? Che non ci siano bambini uccisi a Gaza, in Israele, in Sudan?», scrive il parroco sui social, accompagnando il presepe con parole che chiamano in causa la responsabilità collettiva di fronte alle tragedie contemporanee.

Don Michele richiama dati drammatici che raccontano una realtà spesso relegata ai margini dell’informazione quotidiana: oltre 16mila bambini sotto i 12 anni uccisi o lasciati morire nella Striscia di Gaza e in Israele, milioni di minori coinvolti nel conflitto in Ucraina – con 2,4 milioni di bambini a rischio e circa 20mila deportati in Russia – e la crisi umanitaria in Sudan, che conta più di 60mila vittime e 11 milioni di sfollati. Numeri che, secondo il parroco, rendono difficile celebrare il Natale come se fosse solo una festa rituale, svuotata del suo significato originario.

Il presepe senza Gesù Bambino diventa così un atto di accusa contro l’indifferenza e l’abitudine. «Il Bambinello nascerà solo se, come diceva Madre Teresa di Calcutta, lo mettiamo nella storia garantendogli pane e dignità», sottolinea don Michele. In caso contrario, avverte, il Natale rischia di ridursi a «un rito vuoto, un semplice scambio di auguri su WhatsApp senza significato».

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi lo ha accolto come un segno profetico e chi lo ha vissuto con perplessità. Ma l’obiettivo del parroco resta chiaro: trasformare un simbolo tradizionale in uno strumento di riflessione sul presente, ricordando che il messaggio di pace del Natale non può prescindere dalla difesa della vita, soprattutto di quella più fragile.

In un tempo in cui le immagini di guerra e di dolore scorrono veloci sugli schermi, la mangiatoia vuota di Terlizzi invita a fermarsi e a interrogarsi sul senso delle celebrazioni e sulle responsabilità individuali e collettive. Un presepe incompleto che, proprio attraverso la sua assenza più evidente, chiede di restituire al Natale il suo significato più autentico.

