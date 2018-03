Di:

N.La Torre: Monte dei Paschi? Nel PD al massimo dei correntisti (VD) ultima modifica: da

Manfredonia – “ABBIAMO sempre più la sensazione che– in difficoltà nei sondaggi – stia cercando di alzare i toni della polemica per ammaliare gli elettori: in realtà sul Monte Paschi dei Siena il Pd non ha nulla di cui preoccuparsi , anzi confidiamo che si faccia chiarezza su fatti che sono molti gravi con conseguente individuazione dei responsabii; si fa riferimento “allo scandalo dei derivati che vede coinvolto Giuseppe Mussari, presunto responsabile della gestione della banca negli anni in cui sono stati sottoscritti i titoli tossici; il collegamento con il Pd è ipoteticamente individuabile nel numero dei consiglieri presenti nel CdA dell’ente bancario,ndr )”. “Nelle liste dic’è un certo signor, membro del CdA di Monti dei Paschi e probabilmente corresponsabile dello scandalo derivati”. Lo ha detto a Stato il senatorevice presidente del gruppo dei senatori del Pd, durante l’odierno incontro a Palazzo dei Celestini, primo atto della campagna elettorale del Pd, con la candidatura del manfredoniano onorevole, al numero 2 alla Camera dei deputati.Come rilevato a livello nazionale, dopo il caso Mps l’attenzione del Pd è anche rivolta ai sondaggi, nell’ottica di «un piccolo ma significativo decremento delle intenzioni di voto nei confronti del Pd. Poca cosa, per ora, diciamo uno/due punti percentuali (sul Corriere della Sera)», con analisi di un parte dell’elettorato sul «rapporto tra il Pd e il mondo bancario».“Una campagna elettorale che segna un cambiamento – ha detto a Stato il senatore La Torre – con spinta del Partito democratico per uscire da una crisi drammatica, dopo anni Governo di centro destra. Dobbiamo affrontare la prima e vera emergenza di questo paese, il lavoro. A tal fine, vogliamo offrire le nostre proposte con una coliazione che non abisce solo a vincere le elezioni ma.”g.defilippo@statoquotidiano.it