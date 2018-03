Piano anti corruzione – Amati: “Subito la rotazione dei dirigenti di servizio”

Di:



Bari – "NEL Piano triennale anti corruzione che la Giunta regionale adotterà entro il 31 gennaio è per noi indispensabile che nel giro di qualche settimana dall'approvazione sia avviata concretamente la rotazione di tutti i dirigenti di servizio, con profili culturali omogenei, che non potranno rivestire l'incarico per un tempo superiore a tre anni. Naturalmente, tale rotazione dovrà riguardare anche i dirigenti di ufficio e funzionari, sempre con profili culturali omogenei, con una tempistica però differita, allo scopo di consentire la continuità amministrativa." Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati, all'esito dell'audizione svoltasi oggi in II Commissione sul Piano triennale anti corruzione con il responsabile anti corruzione Avv. Vittorio Triggiani. "Circa gli ulteriori elementi di fondo su cui i redattori del Piano si stanno orientando, mi sento di poter esprimere un giudizio di notevole apprezzamento sul lavoro sin ora svolto, salvo approfondimenti. Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di dotarsi di una griglia di fungibilità, all'interno della quale vengono individuati i dirigenti ed i funzionari suddivisi per competenze e mansioni svolte, così da avere un quadro completo per procedere alla programmazione della rotazione dirigenziale. Il tema della durata contrattuale delle mansione non confliggerebbe con la rotazione dirigenziale immediata dei dirigenti di servizio, posto che quest'ultima rappresenta l'attuazione di norme poste a tutela di interessi collettivi e superiori".

