Vieste – Un uomo è deceduto in serata in seguito ad un agguato da parte di ignoti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. È il secondo episodio delittuoso che ha interessato il centro viestano nelle ultime settimane. Solo lo scorso 16 gennaio un trentatreenne del luogo, Vincenzo Vescera, era stato ucciso da persone non ancora identificate con alcuni colpi d’arma da fuoco dinanzi alla sua abitazione. Seguono aggiornamenti sull’omicidio di questa sera. Vieste, agguato in città, una vittima ultima modifica: da

