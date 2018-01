Calcio: Bari-Empoli 0-4

Di:

(ANSA) – BARI, 27 GEN – L’Empoli di Andreazzoli espugna il San Nicola (0-4) e consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica di B rifilando al Bari una sonora lezione di calcio. I toscani sono passati in vantaggio 9′ con Donnarumma, hanno raddoppiato al 29′ con l’ex capitano biancorosso Caputo e hanno chiuso i conti nella ripresa con una punizione magistrale di Zajc al 19′ e con un contropiede di Ninkovic al 34′. Sono risultati infruttuosi gli innesti tra i titolari operati dal tecnico barese Grosso: non hanno convinto in difesa il centrale Oikonomou, né a centrocampo la mezzala Henderson. Deludente la prova in regia dell’ex juventino Marrone.

Il pubblico di casa ha fischiato al 90′ Brienza e compagni per la prestazione inadeguata ad una squadra che punta ai play off.