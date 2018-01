Cerignola, controlli PS: sequestro droga

Di:

Ieri, nell’ambito del Servizio Straordinario del Controllo del Territorio del Piano Operativo Interprovinciale, definito e fortemente voluto dal Questore di Foggia Mario Della Cioppa unitamente al Questore di Bari Carmine Esposito, finalizzato a garantire valide strategie di aggressione al crimine, che si basa sull’impiego sinergico e contemporaneo delle forze territoriali della Polizia di Stato appartenenti ai territori limitrofi delle due province di BAT e Bari, che prevedono servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Cerignola, del Reparto Prevenzione Crimine e della unità cinofila della Guardia di Finanza hanno effettuato una perquisizione rinvenendo e sequestrando sostanze stupefacenti.

Alle ore 13.30 circa, dopo aver circondato alcune palazzine nel quartiere San Samuele, zona segnalata per il fiorente andirivieni di spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti, per neutralizzare l’azione delle vedette che avvisano gli spacciatori all’arrivo delle Forze di Polizia, gli Agenti hanno perquisito minuziosamente, grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, gli spazi condominiali comuni bloccando le uscite secondarie dei palazzi e gli ascensori. La capillare perquisizione, effettuata nelle cassette postali, intercapedini e vani tecnici ha permesso di rinvenire negli spazi ascensori di tutti i piani, divisi in n. 81 c.d. “cipolline” in cellophane, gr. 39.00 circa di cocaina , ulteriori grammi 83 circa di cocaina divisa in n.3 pezzi e grammi 190 circa di hashish divisa in 15 pezzi. In un vano tecnico dell’ascensore è stato rinvenuto un bilancino di precisione e una centralina accensione auto; il tutto è stato sequestrato.

I controlli da parte della Polizia di Stato continueranno, anche nelle prossime settimane, al fine di assicurare un incisivo contrasto al fenomeno dei reati relativi agli stupefacenti che causa degrado in particolari quartieri della Città.