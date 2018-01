Elezioni. Bordo: Candidatura che mi onora

Di:

Manfredonia. “Essere candidato alla Camera nel collegio uninominale di Manfredonia-Cerignola e come capolista al plurinominale di Foggia-Bat è per me un onore e una grande responsabilità. Ringrazio innanzittto la segretaria provinciale del PD foggiano Lia Azzarone, tutto il partito di Capitanata e Andrea Orlando. Grazie per aver creduto in me e avermi sostenuto in questa fase complessa.

Abbiamo dato il massimo per far valere le nostre istanze nella composizione delle liste, e siamo riusciti ad ottenere il miglior risultato possibile. Ora è il momento dell’impegno nella sfida elettorale del 4 marzo, che si annuncia decisiva per il nostro futuro. In questi cinque anni di lavoro in Parlamento non è mai venuto meno il mio profondo legame e il mio impegno per il territorio che sono fiero di rappresentare. Da oggi, forte della mia storia personale e politica, parte una campagna elettorale volta a recuperare la fiducia degli elettori e a isolare destre e populisti. Ce la faremo. #Credici”.

Lo annuncia, con un post su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Michele Bordo.