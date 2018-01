Lino Vetere Presidente de “I SARACENI DI LUCERA”

Di:

Lucera. A Lucera si è appena costituita la nuova società di podismo “I Saraceni di Lucera”, che si prefigge di far praticare questo meraviglioso sport in un gruppo affiatato ed unito abbinando all’attività sportiva anche la socializzazione mediante valori imprescindibili quali l’amicizia ed il divertimento.

Presidente del nuovo sodalizio sportivo è Lino Vetere, vecchia conoscenza del podismo lucerino, che ha al suo attivo, fra le altre cose, una partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari nel lontano 1978 a Rieti con il CUS Macerata (mt.1500 e staffetta 4×400) e la creazione nel 1983 del primo gruppo sportivo di atletica leggera a Lucera.

Gli altri componenti del direttivo sono: Gino Mastroluca (Vice Presidente), Teresa Cutone (Segretaria-Tesoriere) e Valentina Matera (Consigliere).

Il motto della società “I Saraceni di Lucera”, regolarmente affiliata alla Fidal, è :“Correre e far correre chiunque in piena libertà”.

Fra gli atleti iscritti, infatti, ci sono i “forti” come Lino Vannella, Vincenzo Gramegna e Tonino Antifora, gli stacanovisti, che si cimentano in 20-30 gare l’anno, come Lino Vetere, Gino Mastroluca, Teresa Cutone e Valentina Matera, e quelli che amano allenarsi sempre e provare il piacere delle corse ogni tanto come Fabio Colelli, Marco Di Giovine, Michele Maggi, Luigi Pretorino, Italo Olivieri, Vito Ciavarella, Angelo Polisena, Christian Giarnieri, Tonino Macciucca e Girolamo Borrelli.

“I Saraceni di Lucera” nei primi mesi di quest’anno saranno presenti ai Campionati Italiani Master di Km.10 e di staffetta 4 x 1500, alla Maratona di Roma , alla 50 km. di Siena, alle Mezze Maratone di Napoli e Barletta ed alle prime tappe del CorriCapitanata 2018; a tal proposito è bene evidenziare che per l’edizione 2017, conclusasi a dicembre, saranno premiati a breve Lino Vannella (2° della categoria SM40), Valentina Matera (2^ della categoria SF35) e Lino Vetere (3° della categoria SM55).

Per iscriversi a “I Saraceni di Lucera” basta versare la quota di € 35 al Presidente Lino Vetere (Piazza Matteotti,7) o al Vice Presidente Gino Mastroluca (lavanderia Tina in Via Indipendenza, 27). Per qualsiasi info si può telefonare al 3470521195.

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente l’abbigliamento (completino da gara, tuta, completino di rappresentanza, ecc.) realizzato grazie al notevole e meritorio sforzo economico dello sponsor unico UnipolSai di Via San Francesco,63 dell’amico ed atleta Fabio Colelli, che ha subito creduto fermamente in questa nuova bella realtà sportiva lucerina.