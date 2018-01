Telecom (st - IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Roma. Un cittadino lucano, di Bella, ha deciso di non fermarsi dinanzi al colosso delle telecomunicazioni Telecom Italia che gli aveva richiesto un pagamento di 18,28 cent/€ di spese di spedizione della fatture ma che l’utente non riteneva di dover pagare. Un iter processuale complesso che ha portato parte e controparte fino in Cassazione: il giudice di pace in un primo momento ha dato ragione all’utente lucano ma la Telecom ha impugnato l’atto davanti al Tribunale e ottenendo il favore del giudizio. In Cassazione la Telecom ha visto la vittoria, più che altro di principio, del cittadino lucano che ha così ottenuto i 18,28cent/€ accettando anche di pagare 960€ di spese legali. Un precedente che potrebbe essere di incoraggiamento per i tanti che si vedono indebitamente intestare pagamenti non effettivamente dovuti. Fonte: Lagazzettadelmezzogiorno Lotta alla Telecom: una vittoria da 18,28 cent/€ ultima modifica: da

