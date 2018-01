Polizia arresta pregiudicato foggiano

Di:

Foggia. Nel corso di un servizio mirato al contrasto della criminalità diffusa, in data 26.01.2018, Agenti della Polizia di Stato “Gruppo Falchi”- Squadra Mobile, hanno arrestato un pregiudicato foggiano Valentino Placentino, classe 1986, per i reati di rapina in concorso, violazioni in materia di armi, evasione.

Gli agenti hanno rintracciato Placentino nei confronti del quale gravava un ordine di esecuzione del provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per espiazione di una reclusione di anni uno, mesi 8 e giorni 13 per reati commessi dall’aprile 2012 al febbraio 2013.

L’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato prosegue senza sosta la lotta alla criminalità al fine di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini in tutta la Capitanata.

Redazione StatoQuotidiano.it