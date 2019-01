Per il “Giorno della Memoria” a Manfredonia

Di:

Per il “giorno della Memoria” crediamo opportuno riportare una pagina di storia della Comunità sipontina riguardante la presenza nel suo seno di una qualificata e qualificante componente ebraica; presenza di cui si hanno notizie certe sin dall’VIII e perdurare a tutto il XVI secolo.

Agli inizi dell’XI secolo un gruppo di giovani della comunità ebraica di Sipontp. partì per Pumbedita per seguire in quell’accademia, sulle rive del Tigri, le lezioni di rabbi Hai Gaon (m.1038). Al ritorno essi fondarono una scuola di studi talmudici, a capo della quale fu messo rabbi Leon ben Elhanan. In questo cenacolo si formarono, tra gli altri, rabbi Anan bar Marinos ha-Cohen e rabbi Isaq ben Melkisedeq.

Di Anan bar Marinos ha-Cohen si conoscono alcuni responsi, uno dei quali, sulle modulazioni del suono del corno (shofar) nella festa diRosh ha-Shanah, è citato dagli studiosi contemporanei insieme con un responso di rabbi Qalonimos ben Shabbatai di Roma (ca. 1030-1096). Anan bar Marinos era anche poeta. Della sua attività di compositore ci è giunto un inno da recitarsi al termine del Sabato, che è un’invocazione appassionata al profeta Elia, araldo del Messia, perché venga al più presto. Al profeta viene ricordato che il tempo stabilito per la venuta del salvatore d’Israele – computato in alcuni circoli giudaici a poco dopo il Mille dell’era volgare- era già trascorso ed il giogo dei nemici era divenuto oltremodo gravoso.

L’altro grande esponente della scuola sipontina fu rabbi Isaq ben Melkisedeq (ca. 1090-1160). Egli fu il primo italiano che commentò per esteso la Mishnah, ma della sua opera ci sono pervenuti soltanto il Commento del primo e del sesto Ordine:Zera’im(“Sementi”) e Tahorot (“Purificazioni”). Da Siponto. Isaq si trasferì a Salerno. Beniamino da Tudela nel suoLibro dei viaggimenziona il figlio Yeudah al primo posto fra i dotti di quella comunità e ricorda suo padre Isaq come «il grande Rabbino venuto da Siponto.». Abraham ben David da Posquières (1125 ca.-1198), che cita sovente i suoi commenti, chiama R. Isaqha-Rav ha-Yevanì, «il Rabbino Greco», a motivo della sua forte impronta bizantina. L’interpretazione di R. Isaq era in linea con la tradizione pugliese perché si basava in particolar modo sul Talmud di Gerusalemme e sulla Tosefta, senza trascurare gli antichi commenti e le traduzioni bibliche. Per amor di chiarezza, ricorreva anche al greco e all’arabo, o traduceva in vernacolo i termini ebraici. Ma forse non tutti condividevano il suo insegnamento ed il suo metodo: Heinrich Graetz, infatti, pensa che sia lui la «locusta greca» contro cui diresse la propria satira Abraham ibn Ezra (1089-1164) durante una visita a Salerno nel 1140 ca.

L’ultima notizia sugli ebrei di Siponto. riguarda la conversione al Cristianesimo, insieme alla famiglia, di un certo Leucio. Per lui nel 1220 papa Onorio III chiese al priore del monastero di S. Leonardo di S. la concessione del sussidio annuale di un’oncia, per evitare che il neofita «staccata la mano dall’aratro, fosse costretto a guardare indietro, a ignominia del nome cristiano».