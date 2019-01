La “Festa delle Nozze” del Comune di Foggia

Di:

Un omaggio ai Foggiani che mezzo secolo fa si sono uniti in matrimonio. Un evento nel corso del quale celebrare il valore della famiglia ed una ricorrenza importante per tantissime coppie della città. La ‘Festa delle Nozze’, organizzata dall’Amministrazione comunale, avrà come cornice il Teatro ‘Umberto Giordano’ ed è in programma nelle giornate del 28 e 29 gennaio prossimi.

La manifestazione, alla quale si accederà solo con invito e che avrà inizio a partire dalle ore 20, sarà allietata da alcune performance della compagnia ‘Luci in scena’, da un monologo dell’attore Giovanni Mancini, a cura dell’associazione ‘Enarchè’, e dalle esibizioni del coro dell’istituto ‘Lanza-Perugini’, diretto dal Maestro Giulia Panettieri. La direzione artistica e la regia dell’evento sono affidate ad Emanuele Pacca.

Nel corso della serata il sindaco di Foggia, Franco Landella, consegnerà ad ogni coppia una pergamena di ringraziamento e di augurio per il raggiungimento dell’importante traguardo.

“Dopo le serate dello scorso anno, l’Amministrazione comunale torna a celebrare i foggiani che hanno tagliato questo importante traguardo – dichiara il sindaco di Foggia –. Questi eventi sono l’occasione per esprimere a queste famiglie la riconoscenza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Foggia per il contributo fornito quotidianamente alla vita e allo sviluppo della nostra comunità”.