Di:

Foggia – “Più siamo deboli, più siamo silenziosi e più cresce la mafia. Questa battaglia invece possiamo vincerla, ma serve la collaborazione di tutti. Sentitevi parte dello Stato, sentitevi parte di questa collettività. Nelle vostre mani è il vostro futuro”.

In queste parole pronunciate da Pippo Cavaliere, presidente della Fondazione antiusura Il Buon Samaritano di Foggia, il senso probabilmente di un intero incontro. Quello tenutosi presso l’istituto comprensivo FeltreZingarelli venerdì pomeriggio.

Ospite principale, la memoria di Peppino Impastato, giornalista e attivista italiano, membro di Democrazia Proletaria e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978.

A ricordarlo e a parlarne, in primis Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino. Con lui, nel corso dell’incontro, Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera, Maria Aida Episcopo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, Pippo Cavaliere, Giovanni Valletta, consigliere della Fondazione Il Buon Samaritano.

Ad organizzare l’evento, i referenti del progetto Legalità, Loredana Carella e Giuseppe Spera, docenti dello Zingarelli, con la dirigente scolastica Mariella Coli.

“Da anni parliamo di legalità” le parole introduttive della dirigente Coli “Diventa però difficile giustificare il parlare di legalità quando i media parlano di tanti episodi in cui questa viene a mancare. Noi però ci crediamo ancora”.

Di grande impatto emotivo, l’intervento di Daniela Marcone il cui riferimento è andato anche agli ultimi attentati a Foggia contro esercizi commerciali. “Sembra che quello che accade in questa città sia una continua sfida. Come se ogni iniziativa organizzata si scontri con un muro” le sue riflessioni “Ma don Luigi Ciotti mi ha insegnato una cosa: mantenere viva la memoria delle vittime con riferimento alla loro storia e alla storia della loro terra”.

Il ricordo di Peppino Impastato è passato così attraverso le parole del fratello Giovanni che ha risposto alle varie domande degli alunni della scuola FeltreZingarelli.

È emersa la figura di un uomo cresciuto in un ambiente ed in una famiglia che aveva suo malgrado legami con la mafia. E questo a significare come a volte le presenze mafiose possono attraversare anche le nostre vite. E solo un occhio attento ed una coscienza civile libera dalla mentalità dei favoritismi e della corruttela possono riconoscerla.

““Il periodo più intenso della nostra vita, l’infanzia” racconta Giovanni “Che paradossalmente abbiamo vissuto a contatto con la mafia. La mafia non ci faceva mancare nulla. La nostra famiglia era di origine mafiosa. E le figure mafiose per noi erano riferimenti importanti.

Quando calavano le tenebre però noi avevamo paura. Dopo la morte dello zio, noi abbiamo capito che la mafia non era quello che credevamo”.

E solo acquisendo una certa differenza di pensiero ci si può distaccare da una mentalità mafiosa. “In alcune circostanze, nella mentalità mafiosa i figli devono uccidere i padri e i padri devono uccidere i figli, i fratelli devono uccidere i fratelli”. Continua così il racconto di Giovanni. Ma una forte coscienza politica ha avuto un peso nella vita di Impastato come anche le influenze legate alla disubbidienza civile tipica degli anni 60 in cui Peppino era vissuto.

Giovanni Impastato ha poi espresso la sua opinione sulla funzione svolta dai media nella lotta alla mafia e nella lettura data da questi della figura di suo fratello Peppino.

“In alcuni casi, film e documentari hanno reso un buon servizio alla causa, come il film Cento passi”. Sferra tuttavia una critica nei confronti del giornalista Bruno Vespa che avrebbe effettuato scelte inadeguate nell’ospitare il figlio di Totò Riina nei suoi programmi. E poi “Non è detto che la gente voglia sempre i programmi di Maria De Filippi che sta facendo rimbecillire parecchie persone o cinque partite al giorno. E l’amicizia su Facebook? È una fesseria. Questi sono gli elementi che alimentano la cultura mafiosa”.

L’intento generale dell’incontro insomma, ancora una volta animare e sensibilizzare le coscienze. Soprattutto quelle dei giovani.

“Il miglior investimento che possono fare la scuola e la società di oggi è sui giovani” è infatti la conclusione nelle parole di Pippo Cavaliere.

Daniela Iannuzzi