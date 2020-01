A Foggia si celebra l’amore: ecco ‘Gli innamorati’ di Goldoni

In scena, il prossimo 14 febbraio (unica data, eccezionalmente sul palco del Teatro Giordano di Foggia), ‘Gli Innamorati’ di Carlo Goldoni, per la regia del foggiano Luca Cicolella. Lo spettacolo è un classico senza tempo: il testo, benché scritto verso la metà del 1700, infatti, colpisce per la sua assoluta contemporaneità inserendosi perfettamente del concept (‘Classico è moderno’, appunto) su cui poggia l’intero cartellone teatrale allestito dalla compagnia di via Nicola Parisi.

“In una società in cui i rapporti sociali, specialmente fra i più giovani, si appiattiscono a causa di una mancanza di abitudine alla comunicazione reale, le parole di Goldoni risuonano e ritornano di prepotente attualità”, spiega il regista Luca Cicolella. “In questo senso, la commedia si rivela in tutta la sua teatrale (e quindi antropologica) universalità: scritta e rappresentata verso la metà del 1700, parla di due giovani molto più vicini alla nostra attualità di quel che pensiamo; due giovani che dicono di amarsi ma spesso e volentieri cercano di ferirsi, per egocentrismo, gelosia o rabbia; due giovani che impareranno nel corso della vicenda come l’amore non sia sempre facile e richieda di mettere in un angolo le parti più brutte della propria anima”.

Lo spettacolo vedrà in scena, accanto agli attori della compagnia Teatro della Polvere, altri interpreti legati professionalmente al regista e provenienti dal resto d’Italia. Diretti da Luca Cicolella (nella doppia veste di attore e regista), infatti, calcheranno la scena (in ordine alfabetico) Igor Chierici, Stefano Corsi, Simona Ianigro, Ilenia Maccarrone, Sara Maldera, Mimmo Padrone e Bruno Ricci. Assistente alla regia Carlo Baldassini, scenografia di Giovanni Senerchia e Mariangela Lonigro.

Si tratta della seconda produzione che il Teatro della Polvere firma con Luca Cicolella, dopo il successo riscosso, a maggio 2018, con ‘Il giorno del girasole’, che racconta il dramma della seconda guerra mondiale e dei bombardamenti che devastarono Foggia nell’estate del 1943. “Siamo davvero felici di proseguire e rinnovare la collaborazione del Teatro della Polvere con Luca Cicolella, professionista foggiano che lavora con i più importanti teatri nazionali”, spiega il direttore artistico del TdP, Stefano Corsi. “E siamo altrettanti felici di poter accogliere, con lui, altri professionisti che giungeranno a Foggia da varie parti d’Italia per questa produzione. Contaminazione è crescita – continua Corsi – Credo valga per ogni campo, a maggior ragione in quello teatrale. Spero vivamente che le istituzioni, del settore e non, si accorgano di questo processo. Ci si lamenta spesso che le nostri migliori energie abbandonino il nostro territorio, noi invece le stiamo riportando a casa”.

IL REGISTA | Luca Cicolella, foggiano classe 1987. Laureato in Regia Teatrale al DAMS e diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, Cicolella ha all’attivo numerosi successi teatrali in tutta Italia. Al Teatro Stabile di Genova è stato in scena come protagonista in diversi spettacoli come attore, regista e assistente alla regia di Giorgio Gallione, firmando le regie di allestimenti con protagonisti Claudio Bisio, Neri Marcorè, Ugo Dighero, Elio, e molti altri. Ha interpretato e curato la regia de “La leggenda del pianista sull’oceano” di A. Baricco: spettacolo di grande successo, cui ha fatto seguito, nella stessa location del Porto Antico di Genova , “La leggenda di Moby Dick, “La leggenda di Ernest Shackleton” e “Ulisse”.

Tra le sue collaborazioni anche quella con Virginia Raffele su Rai2. Ha fatto parte del cast di “The Brig” al Teatro Due di Parma, e inoltre dirige e interpreta i fortunati spettacoli “Richiamo per Fagiani” , “Non è un paese per Sancho”, e “Il giorno del Girasole”.

TEATRO DELLA POLVERE, CHI SIAMO

Il Teatro della Polvere nasce a fine 2016 contestualmente all’apertura dell’omonimo contenitore culturale nel centro storico di Foggia: un teatro off di circa 180 mq e 75 posti a sedere. L’attività teatrale del gruppo che ha portato la nascita di questa nuova struttura, però, prende le mosse molti anni prima, dal novembre 2011, con il Centro Universitario Teatrale – C.U.T. Foggia. Il Teatro della Polvere nasce quindi con l’obiettivo di dare più ampio respiro ad un progetto che rischiava di rimanere chiuso ad un ambito importante, ma ristretto, come quello universitario: è la naturale evoluzione di un’associazione che si è aperta alla città e che vuole confrontarsi con altre strutture del territorio e non.

Una scelta che si è rivelata vincente perché in pochi mesi più di 1000 persone hanno seguito gli eventi organizzati nella struttura (la stagione teatrale – che ha fatto registrare tutti sold out e la necessità di aggiungere ulteriori date di spettacolo – , concerti, spettacoli di fine anno).

LE STAGIONI TEATRALI E LE NOSTRE PRODUZIONI

Lo scorso maggio è terminata la nostra terza Stagione Teatrale dal titolo “Cultura è Passione”. Come negli anni precedenti, abbiamo portato in scena quasi tutti spettacoli auto-prodotti, originali nei testi e nelle musiche.

Attraverso le proposte dei nostri cartelloni teatrali abbiamo trattato tematiche differenti: culturali, innanzitutto, con lo spettacolo “Poena”, tratto dalle Heroides di Ovidio e “Sax”, sulla vita dell’inventore dell’omonimo strumento musicale; sociali con “Ogni Singolo Giorno” (storia di mafia), “Angoli” (storia ambientata in un carcere femminile, sulle condizioni e conseguenze della detenzione) e “Cinque Tazzine” (spettacolo tragicomico sulla disoccupazione giovanile); ancora, spettacoli tratti dai grandi classici teatrali, come “Molto Rumore Per Nulla” di William Shakespeare o “Inferno”, una riscrittura in chiave moderna (e provocatoriamente laica) della famosa cantica del capolavoro dantesco. Nonostante da sempre il nostro obiettivo sia quello di cercare di affrontare la materia teatrale non solo come mero intrattenimento artistico, abbiamo prodotto anche commedie brillanti (“Il giardino di Rose”, tratto da La signorina Papillon di Stefano Benni, “Crimini diLetto” e “La Maledizione”). All’interno dei nostri spettacoli hanno collaborato, in alcuni casi, artisti provenienti da ambiti diversi (ad esempio il Maestro Mario Rucci, già direttore del Conservatorio di Foggia, il pianista di livello internazionale Domenico Monaco, il compositore Antonio Cicognara).

Lo scorso giugno inoltre abbiamo portato in scena (occupandoci anche della scrittura del testo e delle musiche di scena) in importanti strutture teatrali di Foggia ulteriori due spettacoli: “Chet”, spettacolo di teatro-musica sul trombettista e cantante Chet Baker nell’ambito della rassegna MusicArts Felix e “Gino”, opera dedicata a Luigi Pinto – vittima foggiana dell’attentato di Piazza della Loggia a Brescia – andata in scena al teatro “Uberto Giordano” e prodotta dal sindacato FLC CGIL di Foggia.

LABORATORI TEATRALE ED ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Fulcro della nostra attività è stato da sempre la formazione: sin dal primo anno abbiamo organizzato laboratori teatrali che potessero formare giovani attori in grado, negli anni, di contribuire alla crescita della compagnia. I nostri Laboratori Teatrali sono organizzati a più livelli, con diverse materie di insegnamento e diversi conduttori: oltre ai più rinomati metodi di recitazione (Stanislavskij e Meisner), viene dato grande risalto alla componente emotiva, oltre che al lavoro sulla dizione e fonetica. Attualmente tra livello BASE, livello AVANZATO e MASTERCLASS (i cui componenti collaborano anche nelle produzioni) possiamo contare su circa 30 allievi.