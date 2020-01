. Funghi ‘cardarelli’ fuori stagione, a Rignano Garganico? Pare proprio di sì. Lo si constata, se si osserva la foto scattata dal cercatore di funghi e posti in piatto (vedi immagine), per permettere agli osservatori di ammirare il prelibato frutto da ogni angolazione. Egli ci confessa subito di essersi inoltrato nelle campagne vicine non tanto per trovare il prelibato frutto, quanto per godersi una passeggiata tra i prati. Lo strano ritrovamento è maturato nella mattinata di ieri 26 gennaio, quasi al termine della ‘galoppata’ campestre quotidiana. L’interessato sperava di più, ma si è dovuto accontentare di questa parca trovata, rara e irripetibile di questi tempi di surriscaldamento del pianeta e di scenari apocalittici, dove la natura impazzisce, regalandoci prodotti per davvero straordinari e fuori stagione.. Una raccomandazione, infine, non affollatevi nella ricerca, perché è impossibile che ne trovate altri, perché ormai la festa è finita, anche per via del peggioramento del tempo, che preannuncia l’arrivo del vero inverno. Buon appetito al fortunato!