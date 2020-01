Confermato il foggiano Saurino in “Che Dio ci Aiuti” 6

“Che Dio ci Aiuti”, la serie con protagonista, ha sempre registrato grandi numeri presso il pubblico RAI, arrivando velocemente alla sesta stagione. Per quest’ultima sono arrivate le conferme intorno alla partecipazione diche interpreta da alcune stagioni il ruolo. Il giovane attore foggiano rappresenta una certezza per il successo della fiction prodotta dalla. Il legale in ogni stagione si è trovato diviso tra due donne, ma nella quinta stagione sembrava aver trovato l’anima gemella.

Il personaggio è il migliore amico di Guido, e gli fa da testimone di nozze, prima di prendere il suo posto in convento. È un donnaiolo ed è un vecchio compagno di liceo di Monica. Ci metterà poco a rivalutare l’atteggiamento che aveva con lei alle scuole superiori. Verrà lasciato da Monica perché quest’ultima ha deciso di tornare col marito, ricongiungendo la famiglia. Ma scopre anche che ha un figlio da Asia a cui verrà affidato nonostante lui non vorrebbe riconoscerlo per via del suo passato. (Fonte Wikipedia)

Il protagonista maschile si vedrà costretto a rimettere tutto in discussione nel corso della sesta stagione, in quanto pare che ci sarà l’assenza di Simonetta Columbu. Quest’ultima, nel corso della quinta stagione, ha vestito i panni di Ginevra, che finisce per innamorarsi di Nico.

Gianmarco Saurino è nato a Foggia il 12 dicembre 1992, ed è il più piccolo di tre fratelli. Diplomatosi presso il Liceo Scientifico Volta nella sua città d’origine, dopo aver frequentato il laboratorio sperimentale del Teatro Limoni di Foggia, a 19 anni si trasferì a Roma dove si diplomò presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

La sua carriera da attore iniziò a teatro. La notorietà arrivò nel 2016 con l’interpretazione del giovane avvocato Nicodemo Santopaolo, nella quarta stagione della serie televisiva Che Dio ci Aiuti trasmessa in prima serata su Rai, ruolo che ricoprirà anche nella quinta stagione e nella prossima. Nel 2018 entrò nel cast della seconda stagione di Non dirlo al mio capo recitando la parte di Massimo Altieri, affiancando Vanessa Incontrada.

Fonte news.fidelityhouse.eu

Fonte immagine: Optimagazine