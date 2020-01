Detenzione foggiano Massimo Perdonò, annullata ordinanza. Decisione al Riesame

. “Questo inquadramento non dà contezza compiuta della situazione clinica deldetenuto e le conclusioni di compatibilità cui si giunge nella relativa relazionesono necessariamente condizionate dal parziale inquadramento diagnostico cherisulta operato, evocandosi un solo aspetto vascolare, legato all’aneurisma e nonalla patologia neoplastica che ha indiscutibilmente altro tipo di inquadramento e ditrattamento“.

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Presidente Maria Stefania Di Tomassi), , “rinviando per nuovo esame al Tribunale distrettuale del riesame di Bari“, ha annullato un’ordinanza del giugno 2019, del TdL di Bari, impugnata dal legale di Massimo Perdonò, Foggia 11/09/1977.

I fatti

Con ordinanza dell’aprile 2019 il G.i.p. del Tribunale di Bari aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di Perdonò Massimo (ristretto per i delitti di tentato omicidio e di porto d’arma da fuoco, fatti aggravati dall’art. 416 bis.1 cod. pen.), ritenendo insussistente una condizione di incompatibilità tra lo stato di salute dell’istante e il regime custodiale carcerario in atto a suo carico.

La decisione era essenzialmente fondata sulla relazione della Direzione del

servizio sanitario della Casa circondariale di Melfi. Nell’istanza avanzata si postulava – sulla scorta della consulenza di parte e della patologia tumorale di oligodendroglioma diagnosticato al Perdonò -neoplasia trattata chirurgicamente nel 2011 – di maggiore adeguatezza la misura degli arresti domiciliari. Ciò in ragione dell’assenza nella struttura penitenziaria di una equipe specializzata nel trattamento di quella patologia e delle possibili conseguenze che ne sarebbero derivate.

Il Tribunale del riesame, adito in funzione di giudice d’appello cautelare, premetteva che, per i delitti per i quali il Perdonò era detenuto, ricorreva la duplice presunzione relativa. Osservava che dalla relazione acquisita risultava una condizione di salute compatibile con il regime carcerario e non era stata segnalata nessuna incompatibilità attuale con la detenzione intrannuraria.

Si era, poi, aggiunto come la stessa relazione desse conto che la sintomatologia lamentata – comparsa nel 2014 – sarebbe stata teoricamente riconducibile anche a problematiche diverse e d’altra natura e non necessariamente all’accrescimento del tumore, residuato all’intervento chirurgico del 2011.

“Si annotava, poi nel provvedimento impugnato – illustra la Cassazione – come gli esami di controllo tra il 2017 e il 2018 si fossero diradati e ridotti alla cadenza annuale, tanto che lo

stesso consulente difensivo aveva affermato che il tumore si era collocato in una

fase di quiescenza biologica”. “Sulla scorta degli elementi indicati” la richiesta veniva respinta.

Da qui il ricorso in Cassazione del legale di Massimo Perdono’, che tra l’altro aveva lamentato “il vizio di motivazione con travisamento del fatto, in riferimento alla consulenza di parte del dott. Iodice e al diario clinico dell’istituto penitenziario. Lamenta, altresì, la mancata motivazione in ordine alla richiesta di nomina di un perito. Dalla consulenza di parte emergeva l’esistenza di un tumore cerebrale in atto di gravità consistente”.

“Il Tribunale adito – secondo la difesa di Perdonò – aveva erroneamente interpretato le risultanze processuali. Lo stesso diario clinico dell’istituto penitenziario di Melfi dava conto, in data 3/4/2019 e 10/4/2019, che il Perdonò era stato sottoposto ad intervento chirurgico per aneurisma cerebrale, patologia diversa da quella da cui era realmente affetto il detenuto. A costui, infatti, era stato diagnosticato un oligodendroglioma, trattato chirurgicamente, senza riuscire a realizzarne l’intera rimozione”. “Il travisamento della patologia aveva messo in evidenza la assoluta

incapacità dell’istituto penitenziario di provvedere alle primarie e basilari esigenze

di cura. Da ciò la conseguenza che non si sarebbe potuto ritenere adeguato il

provvedimento del Tribunale della libertà che si era fondato sul giudizio di compatibilità espresso dai sanitari della struttura penitenziaria, perché viziato da un errore di fondo. D’altro canto, la consulenza medica di parte aveva attestato l’esistenza della patologia e l’insufficienza delle ospedaliera di Melfi e l’istituto di detenzione”. “Il Tribunale avrebbe dovuto disporre una perizia prima della decisione. cure offerte presso la struttura”. “Contrariamente la richiesta era stata respinta senza motivazione adeguata”.

Il ricorso è stato ritenuto fondato, dalla Cassazione, che ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando al Riesame di Bari per una nuova decisione in merito.