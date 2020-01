Elezioni Emilia Romagna, Abbaticchio Cusmai “Determinante partito Sindaci”

. Perché questa vittoria alle elezioni regionali è, appunto, la vittoria della politica e della partecipazione. Quella partecipazione stimolata anche dal nostro leader nazionale Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, che ha guidato il movimento dei Sindaci emiliani determinati a dire “no” all’onda leghista. Una partecipazione risvegliata anche dal Movimento delle Sardine, cha ha saputo ricompattare e riconinvolgere tanti elettori che non si riconoscono nella violenza verbale e nella strategia degli spot senza soluzioni che è propria di Salvini”. E’ il commento di Michele Abbaticchio, vice coordinatore nazionale di Italia in Comune e Sindaco di Bitonto, all’esito dei risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna che hanno confermato alla guida della Regione il candidato presidente uscente.

“Adesso tocca alla Puglia – commenta il coordinatore regionale di Italia in Comune, Rosario Cusmai – dove i Sindaci che ci rappresentano, amministrano quotidianamente, con dedizione e sacrificio, al servizio reale dei cittadini. Il partito dei Sindaci ha compreso da tempo che la politica è quella delle buone pratiche amministrative anziché quella delle contestazioni prive di contenuti e di soluzioni. Adesso tocca a noi, ai Sindaci e agli amministratori pugliesi, stimolare un fronte comune compatto che sappia garantire al nostro territorio una continuità di governo propulsivo, che già caratterizza la storia politica regionale pugliese, e che deve ambire ad un costante miglioramento delle proprie azioni per il bene comune”.