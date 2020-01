Emilia Romagna: il M5S è scomparso. Voti a Bonaccini, sconfitta Lega

Roma.supera la Lega, e la candidata, nella corsa per la presidenza dell’Si parla di circa 8 punti percentuali di differenza: 51,4 il confermato presidente del centrosinistra, oltre il 43% per la candidata della Lega.

Il Movimento 5 Stelle? Non esiste più in Emilia Romagna. Risultato? Circa il 3.4%.

“Salvini ha perso, il governo esce rafforzato”, esulta Nicola Zingaretti. Ma l’implosione di M5S – con Simone Benini al 4% in Emilia Romagna – preoccupa l’alleanza a quattro che regge l’esecutivo.

Come riporta l’Ansa, “Partita invece ampiamente chiusa a favore di Jole Santelli in Calabria: la candidata di Forza Italia per il centrodestra secondo l’ultima proiezione trionfa con il 50,9% e diventa la prima governatrice donna della regione. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma al 31,3%, Carlo Tansi (lista civica) registra il 10,6% e precede Francesco Aiello (M5S) al 7,2%“.

Alle ore 23 l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 67,67%, 30 punti in più rispetto al 37,76% della precedente consultazione di riferimento del 2014. L’affluenza per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 23, è stata del 44,32%: il dato è praticamente stabile rispetto al 44,16% della precedente consultazione di riferimento.