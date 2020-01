Dopo tante prove convincenti, il Foggia non è pervenuto nella gara odierna in trasferta contro il Gravina. Terza sconfitta stagionale per i satanelli di Corda, ora al terzo posto in graduatoria.

Il Gravina ha superato i foggiani grazie a una doppietta di Ficara, distribuita in due tempi. Per il Foggia espulso Fumagalli nella prima frazione di gioco. Per il Foggia prossima gara contro l’Audace Cerignola.