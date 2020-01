Foggia ospita il trombettista americano Tom Kirkpatrick

Foggia, 27 gennaio 2020. L’di Tosques, Contardi e Marcantonio,, a, ospita il grande trombettista americano, musicista non comune nel panorama del, uno deiper le sue doti di fraseggio, intonazione e swing, legate al linguaggio di Kenny Dorham (così raro oggi da ascoltare nella sua integrità). Parte così la rassegna, in programma al, fino al 30 aprile, con questo appuntamento d’eccezione, che vedealla chitarra,all’organo hammond ealla batteria.

Kirkpatrick, eccezionale didatta, sarà inoltre protagonista di una masterclass mattutina di tromba e tromba jazz con gli studenti del Liceo musicale “Carolina Poerio”, che sostiene la rassegna. Thomas Kirkpatrick, special guest del concerto, nasce nell’Ohio da una famiglia di musicisti e si diploma alla Julliard School of Music. Dopo i primi riconoscimenti della critica, si fa strada in lui il bisogno di misurarsi con una piazza prestigiosa. A questo punto giunge come un regalo dal cielo l’invito a New York da parte di Chet Baker. Nella metropoli americana ha modo di imporre il suo fraseggio be-bop puro, legato agli stilemi di Charlie Parker e Dizzy Gillespie.

Incide album con Billy Higgins, Charles Davis, Gorge Coleman, Michael Weiss, Ralph Lalama, Harold Mabern e molti altri, oltre a collaborare con musicisti del calibro di Lou Donaldson nella cui band milita per diversi anni e diventare infine un elemento di punta della “Charlie Parker Memorial Band” diretta da Walter Bishop. Prospettive Sonore è un nuovo contenitore di idee musicali, che prevede cinque eventi jazz crossover, organizzati dall’Aps Podere 55, con la direzione artistica di Marcello De Francesco e Antonio Tosques. Prossimo appuntamento, giovedì 13 febbraio, con Andrea Di Cesare, uno dei violinisti più eclettici ed attivi in Italia, che terrà anche un workshop di violino elettrico / pop. Ingresso riservato ai soci, prenotazioni e abbonamenti presso il Piccolo Teatro 0881/723454.