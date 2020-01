Giornata della Memoria 2020. “Io non mi chiamo Miriam”

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari…

Il consiglio di lettura per la Giornata della Memoria 2020 dei Presidi del Libro di Manfredonia su suggerimento di una sostenitrice è il romanzo “Io non mi chiamo Miriam” di Majgull Axelsson, Edizioni Iperborea. Un invito alla riflessione e alla riconsiderazione dell’Altro.

“Io non mi chiamo Miriam” dice la protagonista il giorno del suo ottantacinquesimo compleanno quando il figlio le regala un bracciale d’argento di un artigiano zingaro con inciso il suo nome.

Quella che le sfugge è una verità tenuta nascosta per settant’anni, da quando la ragazzina rom di nome Malika salì su un convoglio in partenza da Auschwitz per Ravensbrück: un pezzo di pane che aveva in tasca scatenò una rissa dopo la quale, per non farsi fucilare, infilò i vestiti di una coetanea ebrea morta durante il viaggio. Così Malika indossò la stella di David, diventò Miriam, sopravvisse ai lager, si ritrovò in Svezia degli anni Cinquanta (una società incapace di comprendere veramente le atrocità subite nei campi di concentramento e in generale la guerra in tutto il suo orrore) e poi ospite di una signora bene della Croce Rossa…

Nel dopoguerra la Germania offrì risarcimento economico ad ogni ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. Non ai rom. Ne uccisero perlomeno 250.000, anche se la cifra effettiva non si saprà mai. Taluni dicono 500.000

Ambientato tra Polonia, Germania e Svezia, tra passato e presente, la storia di Malika, giovanissima rom internata prima ad Auschwitz e poi a Ravensbrück dove si spaccia per Miriam, prigioniera ebrea. Ed è grazie a questa trovata che viviamo con lei cosa significava essere ebrea ma anche rom, realtà meno nota, ma che non ci impedisce di avere pesanti preconcetti. Ed è proprio per via della generale diffidenza, se non disprezzo, che Malika decide di continuare ad essere Miriam, di mentire ancora e per sempre.

Il costante timore di essere scoperta e il dramma di una vita trascorsa a mentire, negando i ricordi e gli affetti del passato per paura di ritrovarsi sola, il problema dell’identità – etnica, nazionale, culturale, ma prima di tutto personale – nelle sue molteplici sfumature: raccontando un volto meno conosciuto dell’Olocausto.

Leggere questo romanzo di fantasia – ma che deve molto alle centinaia di tremende testimonianze di chi visse quell’inferno – significa fare i conti con noi stessi, chiederci se davvero chi disprezziamo lo merita, e se abbiamo diritto di disprezzare. Un preciso affresco di un passato terribile, un quadro impietoso del pacifico ‘paradiso’ svedese. Molto coinvolgente.

Non mi chiamo Miriam parla a questi tempi segnati dal sospetto verso l’Altro, e forse anche da una confusa incertezza su chi siamo e dove andiamo.