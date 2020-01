“I fiori blu”. A Foggia romanzieri e saggisti di fama nazionale

Nasce a Foggia, su iniziativa dell’associazione culturale “I fiori blu” con il partenariato di Università di Foggia e Biblioteca “La Magna Capitana”

Più di un premio letterario, più di semplice promozione della lettura. Da febbraio al 28 aprile, data della serata finale del Premio, le parole e gli autori che interverranno, accompagneranno i lettori in un percorso di consapevolezza attraverso saggi e romanzi che toccano le corde della quotidianità.

Sedici i titoli in gara scelti da un comitato esecutivo composto da due rappresentanti dell’associazione “I fiori blu”, due rappresentanti della Biblioteca “La Magna Capitana”, due rappresentanti dell’Università degli Studi, e presieduto dalla direttrice artistica del Premio. Otto i titoli selezionati per la sezione Saggistica, otto per la sezione Narrativa.