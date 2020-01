Incendio mezzi Buttol a San Severo, Prefetto convoca Comitato sicurezza

. In seguito all’incendio che ha distrutto numerosi mezzi dellas.r.l., società incaricata del servizio di igiene urbana nel Comune di San Severo, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in quel Comune.

La riunione si svolgerà nel Comune di San Severo, martedi 28 gennaio prossimo alle ore 13.00, con la partecipazione del Sindaco e del rappresentante della BUTTOL s.r.l..