Influenza, 100mila casi Puglia in 3 mesi

(ANSA) – BARI, 27 GEN –. Sono stati contagiati circa 100mila pugliesi da novembre e, tra qualche giorno, è previsto il picco. Negli ospedali c’è ‘pienone’ e non mancano disagi, soprattutto al pediatrico Giovanni XXIII di Bari e in genere nei reparti pediatrici.

Secondo il bollettino Influnet del Ministero della Salute, l’incidenza in Puglia è di 7,46 casi ogni mille assistiti, ma nei ragazzini tra 5 e 14 anni l’incidenza supera il 18 per mille. Non si esclude che l’ondata influenzale, superato il picco, possa estendersi fino a marzo. Due i casi gravi, finora. “Attendiamo il picco per la prima settimana di febbraio – dice all’ANSA Cinzia Germinario, responsabile dell’Osservatorio epidemiologico pugliese – stiamo monitorando la situazione. Al momento c’è un minor numero di casi rispetto alla passata stagione e, comunque, in linea con il dato nazionale”.(ANSA).