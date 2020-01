La Juve si ferma al San Paolo, Gattuso ringhia di felicità

In avvio di ripresa, Sarri deve rinunciare a Pjanic, toccato duro nella prima frazione, e manda in campo Rabiot, spostando Bentancur in regia. Il Napoli si fa vedere in avanti con il destro di Zielinski alto di poco e la Juve risponde con la fuga di Ronaldo, l’apertura per Higuain e il rasoterra in diagonale bloccato da Meret. La gara ora è un po’ più vivace, il Napoli gioca senza timori reverenziali e al 18′ passa: Insigne scarica un destro dalla distanza che Szczesny respinge, ma appostato in area c’è Zielinski, più rapido di tutti ad arrivare sulla palla e a spedirla nella porta sguarnita.