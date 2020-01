L’ottava meraviglia del Cus Foggia C5

Cinque gol segnati, tre punti guadagnati, otto vittorie di fila! Tornano i conti in casa del Cus Foggia C5, uscito dal campo anche sabato pomeriggio con un bel successo in tasca.

Vittima di turno il Byre Ruvo, compagine arrivata a Foggia con lo spettro di una classifica non proprio felice ma con tanta voglia di giocarsela. Una voglia che ha limitato le ambizioni cussine almeno per un tempo, il primo, terminato in perfetta parità: 0-0. Nella ripresa, la formazione di mister Natale Coccia, dopo aver subito in difesa e sprecato in attacco un paio di manovre offensive, trova con il solito e spietato Alberto Laccetti il gol dell’1-0. E’ il 7° della ripresa, passeranno altri 13 minuti prima del raddoppio cussino realizzato da Giorgio Carluccio al termine di un bel contropiede avviato da Giuseppe Bruno. Ed è ancora Bruno, centoventi secondi più tardi, a stoppare la manovra avversaria e ad avviare l’azione del 3-0 rifinita da Carluccio e finalizzata dall’ottimo Dario Scerbo, ben appostato sul secondo palo.

La fame di gol dei rossoneri del Cus trova ulteriore sfogo al 24° di nuovo con Carluccio, abile ad infilare con un destro a giro la porta del Byre. Il pokerissimo è invece affare di Vincenzo Capozzi che, approfittando di una non buona rotazione del portiere di movimento, gonfia la rete neroceleste con un preciso tiro dalla linea mediana del campo.

RIEPILOGO MATCH

CUS FOGGIA C5 – BYRE RUVO 5-0

RETI: Laccetti, Carluccio, Scerbo, Carluccio, Capozzi.

CLASSIFICA SERIE C2 CALCIO A 5 -PUGLIA – GIRONE A

Alta Futsal 37; Cus Bari 36; Cus Foggia 32; MB Futsal Giovinazzo 30;

Eraclio 24 e Futsal Terlizzi 24; Azetium Rutigliano 20; Nox Molfetta e Audax Rutigliano 17;

Vigor Barletta 16; Poggiorsini e Nettuno Bisceglie e 14;

Soccer Altamura 11; Byre Ruvo 7.

PROSSIMO TURNO

CUS BARI – CUS FOGGIA

sabato 01 febbraio ore 16