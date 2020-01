Manfredonia, “Giornata internazionale della Memoria”: iniziativa Rotary

, 27 gennaio 2020. Nell’ambito della, questa sera è in programma un’iniziativa del Rotary club di Manfredonia presso il Regiohotel Manfredi dove il professor Carlo Trotta, docente di filosofia e storia nei Licei, parlerà di Shoah e della banalità del male.

Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico. Quel giorno il mondo prese coscienza che il “male assoluto” era un evento concreto. Il professor Trotta, insieme al presidente del Rotary Manfredonia, Andrea Pacilli e insieme a chi vorrà essere presente, rifletterà su cosa questo “male” significhi, su come è stato possibile e su come è possibile non perderne la memoria.