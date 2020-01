Ha denunciato i suoi colleghi e l’l’azienda decide di allontanarla dal presidio dellee di trasferirla a(Subappennino Dauno), a 90 Km da casa sua, cioè(sul Gargano). E’ la storia di, infermiera dal 1993. A 58 anni ha detto basta, non farà più l’infermiera.

Gina parla di turni modificati all’ultimo momento, di riposi mai concessi, di accuse di vario genere che lei ha sempre respinto. Tutto sarebbe accaduto presso il presidio sanitario delle Isole Tremiti e da quando lei ha deciso di affittare un alloggio anziché dimorare nelle stanze dell’ASL (che dovrebbero essere adibite ai pazienti e non agli operatori). Ora farà causa all’Azienda per vedersi riconosciuti i danni per il presunto mobbing.

Fonte Assocarenews.it