Manfredonia. L’appello di Patrizia “In casa con infiltrazioni, con bimbi minori. Aiuto per nuova casa in fitto”

, 27 gennaio 2020. “Ho una casa con infiltrazionI, ho bimbi minori, spesso ammalati. A febbraio mi scadrà il contratto e devo lasciarla perché la proprietaria non vuole più rinnovare. Dai Servizi Sociali nessun aiuto, cosa posso fare?”.E’ l’appello che la signorarivolge a StatoQuotidiano.

fotogallery

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO – LA STORIA DI PATRIZIA – MANFREDONIA, 27 GENNAIO 2020

“Ho tanti certificati che dimostrano come la casa non sia a norma da un punto di vista igienico – sanitario”, dice Patrizia. “Mi sono recata, da tempo, presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune ma mi hanno detto che non possono aiutarmi in alcun modo. Quello che chiedo, attraverso StatoQuotidiano, è di trovare un proprietario di un casa per un nuovo affitto. Tutti conoscono la mia situazione, anche l’ex assessore ai servizi sociali. Sono venuti anche personalmente nella mia attuale abitazione constatando l’impossibilità di continuare a permanere in questi locali. Prima il Comune pagava il 75% dell’affitto di casa, ora non più. E‘ dal 2016 che va avanti questa storia ma ora sono arrivata all’estremo, perché, oltre all’umidità in casa il mese prossimo mi scade il contratto di casa senza alcun rinnovo“. “Al tempo – conclude Patrizia – dai Servizi Sociali mi dissero anche di rivolgermi alla Caritas perchè, secondo loro, potevano darmi una mano. Mi sono recata dai referenti della Caritas e mi è stato detto che non solo a occuparsi della questione locazioni, ma i referenti del Comune di Manfredonia”.

“Lascio i miei contatti telefonici per un possibile nuovo affitto in città: 348 051 9822“.