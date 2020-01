Monte. “Dopo l’incidente mortale, bloccati i lavori sulla panoramica sud”

”Sono trascorsi 40 giorni dalla morte dell’operaio di 54 anni, dipendente della ditta assegnataria dei lavori di sistemazione straordinaria della panoramica sud”.

Lo scrivono in una nota i movimenti “verso il futuro” e “forza italia” che, “forti del diritto dei cittadini di conoscere la verità su quanto accaduto, hanno posto al sindaco d’Arienzo e all’assessore ai lavori pubblici, Michele Fusilli, una serie di domande, invitando nel contempo il presidente vergura a convocare il consiglio comunale per fare chiarezza su questa tragica vicenda”. “Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici non hanno risposto affatto e il presidente vergura non ha adottato alcuna iniziativa, mentre un imbarazzante comunicato del pd ha tentato, invano, di spostare su un altro tema l’attenzione dei cittadini”.

“Forza Italia e Verso il futuro, però, non sono così ingenui e sentono il dovere di ritornare sull’argomento, riproponendo quelle e altre domande. Tutti i cittadini hanno notato che, da quel triste giorno, i lavori di manutenzione straordinaria della panoramica sud sono fermi. Infatti, non c’è traccia dell’impresa aggiudicataria e dei suoi lavoratori: perchè? Non ci risulta che il cantiere sia sotto sequestro. C’e’ un verbale di sospensione dei lavori? Cosa sta accadendo? I lavori riprenderanno? Quando?”.

“Il lavoro che stava effettuando l’operaio deceduto è stato autorizzato con una deliberazione della giunta comunale o con una determinazione dirigenziale? Oppure è stato autorizzato verbalmente? E, se così fosse, da chi? La strada in cui si stava effettuando l’intervento (“poggio del sole”) è pubblica o privata? Il giorno dopo l’incidente, chi ha collocato il tabellone dei lavori della panoramica in quel posto così distante? Sia chiaro: “forza italia” e “verso il futuro” smetteranno di porre domande soltanto quando sarà fatta piena luce su quel tragico incidente”, concludono nella nota.