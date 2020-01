Pulsano, Stuppiello “Entrata Eremo Mulino è crollata: menefreghismo di tanti, vergogna”

Eremo di San Gregorio

Presumibilmente il più antico luogo di eremitaggio sul colle di Pulsano, costituito da un’ampia cavità naturale di circa 200 mq, è dedicato da tempo immemorabile a S. Gregorio Magno, il grande monaco-papa fondatore del monachesimo in terra garganica. L’interno a forma di L converge in un piccolo antro adattabile a zona presbiterale qualora vi siano celebrazioni di sante messe. Fino a pochi anni fa questo eremo era abbandonato, usato come stalla dai pastori della zona. Grazie al lavoro profuso dal volontariato locale nel 1995 l’eremo è stato ripulito, riportato all’antica dignità e ripristinato a luogo di preghiera e meditazione. Attualmente è impiegato per celebrazioni, conferenze e accoglienza di gruppi, oltre ad ospitare la pregevolissima mostra fotografica permanente degli eremi di Pulsano, ad opera di A.Torre.

Eremo di San Michele

Si accede a quest’eremo dal piccolo piazzale antistante la Chiesa. Esso è costituito da tre locali intercomunicanti, scavati nella roccia, destinati a celle per gli eremiti e da una cappella in muratura posto ai margini di un vertiginoso strapiombo. Della piccola cappella restano solo le strutture murarie laterali, mentre nelle celle è interessante osservare la rete di piccoli canali scavati dall’uomo nella roccia: essi costituiscono un vero e proprio gioiello, una testimonianza singolare del recupero e dell’utilizzo prezioso dell’acqua. Secondo gli scrittori Ughelli e Baronio, in quest’eremo avrebbe soggiornato S. Francesco d’Assisi nel 1216 e S. Celestino V, nel 1295, prima di fuggire a Vieste, ove fu arrestato dai soldati angioini.

Eremo di San Nicola

Ubicato nel vallone immediatamente sottostante la Chiesa abbaziale, vi si accede attraverso una lunga e scenografica scalinata scavata nella roccia, che dal limitare di uno strapiombo si snoda fino alle vicinanze dell’ingresso dell’eremo. Formato da due vani ricavati in parte da una cavità naturale e in parte da murature, esso presenta due ingressi scavati nella roccia; all’interno dello stipite di uno di essi è scolpita una grossa croce greca con al centro un’altra più piccola. Sulle pareti interne di questo eremitaggio si osservano resti di affreschi, tra cui una Annunciazione della Semprevergine e una santa Crocifissione con religiosi oranti, un monaco e un abate con dignità vescovile inginocchiati in adorazione. Lo stato di conservazione degli affreschi è ancora discreto, anche se manomissioni varie – persino incauti tentativi di asporto degli affreschi – nonché numerosi graffiti di firme apposte in epoche recenti, hanno deturpato profondamente queste sante immagini. E’ da ricordare che in questo eremo nel 1970 fu rinvenuta una pagina dell’evangeliario greco di Pulsano, scampata per miracolo ai roghi dei pastori che qui soggiornavano.

Eremo di Santa Caterina (distanza dall’abbazia: 30 minuti)

Suggestivo eremo sito nella Valle dei romiti, sul versante opposto all’abbazia. All’interno vi sono due vani con una nicchia incavata e croci graffite, da cui evinciamo che era luogo di culto oltre che di abitazione. La cavità naturale è ampliata da una volta in muratura sopra la quale si sale grazie a una comoda scalinata scolpita nella roccia.

Eremo di San Leonardo (distanza dall’abbazia: 15 minuti)

Vasto eremo della Valle dei romiti composto da vari locali per la maggior parte crollati. Resta in piedi una meravigliosa volta in muratura.

Eremo di Coppa la Pinta (distanza dall’abbazia: più di un’ora)

Sul promontorio di Coppa La Pinta, a destra di Valle Campanile salendo da Manfredonia, vi sono numerosi eremi costituiti per lo più da celle uniche scavate nella roccia, oggi “frequentati” dalle capre e dai caprai di un vicino allevamento: sono gli eremi detti Cantina, S. Antonio, S. Basilio, S. Spiridione, S. Trifone, S. Palemone.

Eremo La Rondinella (accessibile solo a scalatori)

All’imboccatura destra dalla Valle Campanile, su una crosta rocciosa di Coppa la Pinta, a circa 340 metri sul livello del mare si trova quest’eremo inaccessibile, ubicato a strapiombo sulla vallata sottostante. Costituito da due celle più grandi, delimitate da strutture murarie, da un’altra cella scavata nella roccia di dimensioni più piccole, e da un vano con giacitoi e mensole scavate nella roccia, esso deve il suo nome con ogni probabilità alla sua posizione, simile a quella che assumono le rondini prima di spiccare il volo. Giacchè è pericoloso accedervi, operazione praticabile solo da esperti di montagna, i più devono contentarsi di ammirarlo dal colle di Pulsano o di Coppa La Pinta, mentre il pensiero corre veloce a eremi più famosi come quelli sulle rocce di Meteora in Grecia, ancora pulsanti di monaci e vitalità.

Eremo il Mulino (distanza dall’abbazia: 45 minuti)

Osservandolo da lontano induce il visitatore a chiedersi come i monaci abbiano potuto trasportare materiale per costruire un eremo, a 400 metri circa di altezza, su un abisso spaventoso. Questo è costituito da svariati ambienti, in muratura e in cavità naturali: uno contiene un altare in pietra, sul quale si apre una nicchia scavata nella roccia; sul lato destro sono i resti di un affresco dell’Immacolata Concezione e sul sinistro un affresco di S. Giovanni Battista, precursore della vita monastica, sormontati da un affresco dello Spirito Santo in forma di colomba. L’eremo ha questo nome per il fatto di presentare, all’interno di uno dei vari locali di cui è composto, una macina ricavata nella roccia, nonché una grande cisterna destinata a raccogliere l’acqua piovana, intercettata tramite un’ingegnosissima rete di canali incavati nella roccia. Dinnanzi, lunghe mura perimetrali e gli spiazzi antistanti fanno intendere che doveva essere uno dei principali eremi della comunità monastica allora presente, come luogo di culto, di abitazione, di coltivazione e di produzione e conservazione alimentare.

Eremo Studion (distanza dall’abbazia: 60 minuti)

Eremo forse dedicato a S. Teodoro Studita, da cui prende il nome. Vi si accede proseguendo il sentiero e altre scalinate rocciose oltre l’eremo il Mulino. Gli interni di quest’eremo hanno più vani, alcuni scavati nella roccia e un altro ricavato con muratura appoggiata ad una preesistente cavità naturale. Una cella rocciosa con volta forata da un lucernario presenta una serie di volti di angeli affrescati; in un’altra grotta è affrescato un santo eremita orante in ginocchio che riceve il cibo da un uccello: probabilmente Sant’Elia, profeta dell’Antico Testamento considerato precursore della spiritualità monastica, o S. Paolo eremita, discepolo di S. Antonio abate. Su altre parete laterali è affrescata una Deposizione dalla Croce del Signore. Un altro affresco riproduce S. Antonio da Padova, prova quindi che quest’eremo è stato abitato a partire almeno dal XII secolo.

Eremo Carcere (distanza dall’abbazia: 70 minuti)

Proseguendo oltre l’eremo Studion si arriva a questa cella sita in cima ad una parete scoscesa, difficilmente praticabile se non con apposita attrezzatura. Il suo nome è dovuto per l’appunto a questa posizione impervia, per cui possiamo pensare che fosse adibito – le antiche regole monastiche lo prevedevano per casi di insubordinazione – a luogo di reclusione temporanea. Ma sappiamo anche di antichi monaci che si recludevano volontariamente in posti inaccessibili, basti pensare al padre dei monaci S. Antonio Abate, che visse per svariati anni rinchiuso in un fortino abbandonato.

Eremo di San Giovanni, Mandre e Pietre (distanza dall’abbazia: 30 minuti)