Regionali, Congedo: “Progetto Meloni vincente in tutta Italia”

Nota del coordinatore regionale Fratelli d’Italia Puglia, Erio Congedo e del vice coordinatore regionale, Francesco Ventola

“Fratelli d’Italia conferma il trend di crescita costante ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. L’avanzata in Emilia Romagna e in Calabria, con candidati presidenti espressione di altri partiti della coalizione, ci dice che il progetto di Giorgia Meloni è credibile e vincente; rispetto alle Europee in Emilia Fratelli d’Italia praticamente raddoppia i consensi passando dal 4,66% al 8,61% e in Calabria riesce a migliorare un risultato già importante attestandosi oltre l’11%. Segnali importanti anche con riferimento alle prossime regionali in Puglia, regione con caratteristiche simili a quelle della Calabria dove la coalizione di centrodestra unita vince: non solo confermano lo stato di salute del Partito e della sua leader, ma consegnano a Fratelli d’Italia un ruolo da protagonista”.