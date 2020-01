Regionali. Laricchia “Il risultato di ieri non è una sorpresa”

Bari. “I risultati in Emilia Romagna e Calabria erano più che prevedibili e per questo non ci spaventano. La Puglia è un’altra storia, perché abbiamo iniziato a lavorare, per vincere nel 2020, dal 1°giugno 2015 facendo una vera opposizione a Emiliano, leggendo le carte e beccando scandali e sprechi, più o meno recenti, con responsabilità tanto del centrodestra quanto del centrosinistra, facendo risparmiare milioni di euro ai pugliesi. Lo ribadiamo ancora una volta: siamo la sola alternativa a destra e sinistra e chi oggi parla di equilibri cambiati evidentemente non ci conosce. Abbiamo iniziato a scrivere il programma da marzo 2019, partendo da quelli che sono i temi più sentiti dai pugliesi: lavoro, legalità, sanità, trasporti, solo per citarne alcuni. Un programma basato su dati precisi e proposte concrete, non su promesse irrealizzabili fatte in campagna elettorale solo per cercare di accaparrarsi consensi. L’80% dei cittadini che abbiamo incontrato nelle riunioni provinciali si è espresso a favore del coinvolgimento della società civile in questa campagna elettorale e abbiamo tanti professionisti pronti a supportare il nostro progetto. Il risultato di ieri non è una sorpresa, quello del M5S in Puglia lo sarà. Dalla nostra regione può partire il cambiamento per tutto il Sud Italia: la Puglia può essere la prima regione a guida cinque stelle d’Italia”

Comunicazione M5S Puglia