. San Severo, incendio azienda Buttol. “Non arretreremo di un centimetro”. Sia chiaro a tutti che i cittadini onesti, laboriosi e perbene di San Severo sono la maggioranza e vogliono bene a questa città che risponderà a voce alta di fronte a questo atto di sfida alla città”; questo quanto affermato in una dichiarazione congiunta della segretaria cittadina del PD e dell’intero Gruppo Consiliare della Città di San Severo.

Le parole dell’Assessore Carrabba rappresentano pienamente la forza e il coraggio di un gruppo dirigente che saprà reagire e accompagnare verso un cambiamento sostanziale, anche nelle relazioni industriali dei lavoratori presenti nel settore dell’igiene urbana. Ai lavoratori onesti diciamo che non avete nulla da temere, a voi tutta la nostra vicinanza e solidarietà. A chi invece pensa di usare metodi illeciti per continuare ad avere uno stipendio diciamo che il tempo presente è tempo di legalità; pertanto, o cambiate in legalità oppure cambiate lavoro, perché è finito il tempo del parcheggio e del timore. Noi siamo partigiani della legalità e nessuna zona grigia attraversa le nostre scelte politiche e amministrative. Stiamo dalla parte della squadra Stato e difenderemo le imprese che coniugano legalità e rispetto del lavoro e della città tutta”.

“Siamo grati alle forze dell’ordine, agli organi dello Stato, Prefetto in primis. Sin da subito hanno presenziato luoghi e spazi della città e martedì saranno presenti per meglio definire la strategia contro la Criminalità. Ora tocca a noi, tocca ad ogni singolo cittadino schierarsi contro la criminalità e a favore delle Istituzioni sane della Città”, dicono i referenti del Gruppo Consiliare PD, Partito democratico Città di San Severo.