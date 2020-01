Somebody to…Queen, il coro U.Giordano sulla musica della band britannica

“Questo concerto lo immagino con grande partecipazione, con almeno 150 coristi, di grande livello artistico-esecutivo, pieno di grinta, emozione, tensione. Con quella freschezza dei ragazzi che avrà un impatto sul pubblico, portiamo qualcosa di bello alla nostra città che se avesse più sensibilità artistica sarebbe una città migliore”. Il maestrodirettore del, curerà la preparazione e gli arrangiamenti per, un grande concerto sulla musica del celebre gruppo britannico affiancato dalle da

La selezione comprende candidati fra i 13-50 anni per cui non sarà necessaria un’esperienza pregressa, basta essere amanti del genere perché la selezione iniziale verterà solo sulla verifica di una minima intonazione di base. Si preparino, dunque, soprani, contralti e tenori, lo spettacolo finale, come in una serie americana tipo Fame- il paragone è condiviso dal maestro- andrà in scena alla fine del workshop. Fino a giugno, parallelamente alle altre iniziative già in agenda del coro, si svolgeranno 11 lezioni di preparazione, dal 16 febbraio al 20 giugno. Il giorno dopo si terrà il concerto presso Parco città che verrà mandato in onda su Telefoggia. L’emittente seguirà tute le prove di preparazione. “Lavoriamo su generi diversi, abbiamo cantato i Carmina Burana e allestito un concerto Disney, facciamo attività che cerca di coinvolgere la cittadinanza, e in particolare i giovani che o non conoscono le realtà corali o le ritengono legate a determinate liturgie, invece il coro è un’esperienza a 360 gradi”. Sulla scia della popolarità del film Bohemian Rhapsody, i Queen sono stati scelti per il loro linguaggio rock-pop : “In molti conoscono i loro brani, espressione di quando ancora sapevano suonare bene, erano un po’ indietro nel senso che quel tipo di musica non si era visto nell’ultimo secolo dopo i Beatles, legata ad un modo di suonare che non esiste più”.

Agganciare i giovani, continuare nel rafforzamento del coro dell’Università e nella diffusione di questa cultura corale nelle scuole superiori rientra nella mission di Fiore. “Presso l’istituto Notarangelo abbiamo attivato un coro, suoniamo musica leggera con arrangiamenti fantastici. Noi in Italia abbiamo avuto le migliori scuole musicali poi ci siamo un po’ persi, le sale concertistiche sono frequentate generalmente da persone di età più avanzata, le scuole elementari fanno opera di diffusione, si comincia con uno strumento alle medie ma poi si abbandona. Bisogna partire dalla scuola materna, andare ai concerti, solo così si avrà dopo nel dna questo tipo di esperienza come succede all’estero”.

Sull’attività culturale e musicale a Foggia Fiore commenta: “Il teatro Giordano ha 500 posti, in replica arrivi a mille per una città di 160mila abitanti, mancano un’orchestra e un coro di professione, stabile. Un tempo anche i nostri nonni parlavano di lirica. Ma è lo Stato che dovrebbe intervenire di più, prendersi cura di quest’aspetto, all’estero la cultura musicale è più radicata anche se hanno una tradizione musicale più recente di quella italiana. Noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo”.