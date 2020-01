Sorpresi con 16 kg di droga e 25mila euro in contanti: arrestati 2 napoletani e 1 foggiano

Sorpresi con 16 kg di droga e 25mila euro in contanti: 3 arresti tra il napoletano e il casertano. La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti C. R., classe ’92, D. F. S., classe ’86, e D. F. C., classe ’89, residenti nelle province di Napoli e Foggia. L’attività di polizia giudiziaria è maturata nell’ambito delle operazioni volte alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga poste in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta.

Gli agenti della Sezione Narcotici, sulla base delle informazioni apprese nell’ambito delle attività investigative svolte in questa provincia, predisponevano un servizio di appostamento ed osservazione all’esterno dell’abitazione del C., sita nel comune di Castello di Cisterna (NA). Notati dei movimenti sospetti in occasione dell’incontro avvenuto con D. F. e D. F., giunti a bordo di una autovettura, i poliziotti davano il via al blitz bloccando l’auto e irrompendo all’interno dell’abitazione.

Le perquisizioni consentivano di rinvenire e sequestrare una ingente quantità di sostanza stupefacente, divisa tra l’autovettura e l’abitazione. I tre venivano trovati in possesso di oltre 16 kg di hashish, diviso in “panetti” dal peso singolo di circa 100 grammi, ciascuno con sopra impressa etichetta riportante la dicitura “gorilla glue”.

Venivano inoltre sequestrati denaro contante per circa 25.000,00 euro, materiale per il confezionamento dello stupefacente tra cui 2 macchine per sottovuoto, diversi telefoni cellulari impiegati per l’attività di spaccio e 2 autovetture, tra cui una dotata di un “vano”, celato dietro la targa posteriore, ove era possibile occultare la sostanza stupefacente durante il trasporto al fine di eludere i controlli.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, C., D. F. e D. . venivano dichiarati in arresto e, come disposto dal P.M. di turno competente, venivano associati presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale, in attesa del giudizio di convalida.