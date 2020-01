“Sottrarremo la Puglia ad Emiliano come nel laboratorio politico Calabria”

“Il centrodestra conquista un nuova regione, la Calabria. Questo laboratorio politico, con il crollo certificato del M5s, si ripeterà anche in Puglia, come abbiamo sottratto la Regione adcosì la sottrarremo a”., candidato della Lega al consiglio regionale per la circoscrizione di Foggia, è stato uno dei primi a partire con la propria campagna elettorale che, per ora, non ha un nome di candidato governatore della coalizione: “Ancora un paio di settimane e lo sapremo come ha detto il vicesegretario federale”.

A proposito dei risultati in Emilia Trombetta dice: “La vittoria di Bonaccini è di misura, la Lega resta il primo partito in Italia e del centrodestra, la coalizione è sotto di pochi punti rispetto al centrosinistra”.

Daniele Cusmai, coordinatore provinciale: “In Emilia non è una sconfitta, siamo al 32%, nel 2014 eravamo al 19% quindi c’è stato un grande passo in avanti, la Lega con Matteo Salvini ha lavorato bene, la partita è stata aperta, in altri tempi la notizia passava in Tv per dire ‘ha vinto il centrosinistra’, ora è diverso. Poi abbiamo conquistato la Calabria, per la prima volta la Lega ha 4 assessori regionali a sud. Bonaccini era un presidente uscente che non ha usato il simbolo del Pd per non rendere nazionale la partita”.

Il vicesegretario federale del partito di Salvini Andrea Crippa è stasera a Lecce con il coordinatore regionale D’Eramo e i dirigenti leghisti per discutere dell’ esito delle urne emiliane e calabresi e di programmi per la prossima competizione elettorale in Puglia.

“La Lega ha voglia di vincere in Puglia- ha detto Crippa all’emittente TeleRama news– il candidato sarà deciso da tutti gli alleati e deve rappresentare la voglia di cambiamento che ci chiedono gli italiani. Il nome di Raffaele Fitto è fra quelli sul tavolo, è stato un buon amministratore, ha ottenuto un buon risultato alle europee però anche noi possiamo avere l’ambizione di esprimere un nostro candidato dato che qui abbiamo una nostra classe dirigente”. Crippa, che si riserva di discuterne al tavolo nazionale, sollecitato dal giornalista, ha chiarito che nella rosa dei papabili ci sono i nomi di alcuni parlamentari della Lega e di Nuccio Altieri. La suddivisone ripartita per regioni cui sarebbe spettato un candidato in base al partito sembra saltata, per alcuni non ci sarebbe mai stata. Il voto in Emilia Romagna ha rimesso tutto in gioco, pare anche il candidato della Campania.

Dalla Capitanata sono arrivate a Lecce circa 70 fra militanti e dirigenti, con pullman e macchina propria. Joseph Splendido risulta essere l’unico foggiano ad essere salito sul palco per portare i saluti della provincia in quanto dirigete della Lega e probabile candidato consigliere regionale.

Sulla vittoria di Fi in Calabria il coordinatore provinciale azzurro Raffaele Di Mauro evidenzia come “questa dimostri la centralità dei Fi nello scacchiere della coalizione e dove drena consensi vince, diversamente da quello che è successo in Emilia Romagna nonostante il buon risultato degli alleati. Questa vittoria è prodromica a quello che avverrà in Puglia , se la Lega al nord ha il suo perché Fi è fondamentale al sud”. Sulle incertezze della Lega circa il nome di Fitto: “E’ una figura politica cui non bisogna insegnare nulla sul territorio, sulle sue problematiche e sulla valorizzazione delle risorse. Siamo certi come Fi di aver con lui un rapporto di rispetto e cominciamo allora- nel caso dovesse essere lui e dato che il tavolo nazionale ha fatto una suddivisione di candidati – cominciamo questa campagna elettorale”.