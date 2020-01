Studenti Pavoncelli Cerignola in Emilia Romagna “Proposte di lavoro”

. Un plauso è da rivolgere sicuramente alle numerose aziende che hanno accolto gli studenti dedicando tempo e risorse, si citano per la meccanica “Elettromeccanica Muccioli, Comesa srl, SB Impianti, Officina Nuova Europa, Pulimec srl, Delta Cablaggi, Elettromeccanica Ceccaroli, Elettro Sistem, Prima Carrozzeria, SB Elettroimpianti e per la moda: “Nuova Archea, Giotta, Forme Tessile- Argotex, Brunetti Giulia, Lady Camelot, Brandina Borse & Accessori.

Nello specifico 15 studenti impegnati per la “meccanica” e 15 per le “produzioni tessili” hanno “lavorato” in azienda apprendendo le tecniche specifiche e mettendo in pratica le competenze acquisite a scuola. Complessivamente hanno realizzato 120 ore di costante impegno giornaliero. Non sono mancate le escursioni previste nel fine settimana legate alla conoscenza del territorio dell’entroterra e della riviera romagnola. Ampiamente raggiunti gli obiettivi alla luce delle numerose possibilità lavorative offerte agli studenti, riconoscendogli le competenze acquisite a scuola, la dedizione e l’amore per il proprio settore. La progettazione esecutiva affidata all’agenzia Dolcevita “Turismo & Formazione” di Canosa di Puglia ha previsto anche l’incontro di Orientamento Universitario presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, momento di altissimo spessore conoscitivo alla luce della presentazione delle Facoltà “Culture e pratiche della Moda” e “Ingegneria Meccanica”.

Gli studenti sono stati accompagnati dai Docenti Prof.ssa Nadia Sena e Prof. Luigi Passaseo che con il proprio ruolo di tutor hanno seguito con dedizione l’evoluzione delle attività formative.