Webbin Volley Club Manfredonia, Attanasio “Abbiamo vinto anche grazie ai tifosi”

Weekend positivo per la Webbin Volley Club Manfredonia, che coglie due vittorie, sia con la squadra maschile in Serie D che con la femminile in Prima Divisione.

Nel turno di campionato che chiude il girone d’andata in Serie D, la Webbin fa suo il big match di giornata contro un’ottima Volley Cassano. Al termine di un’autentica battaglia sportiva, i sipontini escono dal PalaDante con un successo sudatissimo, conquistato con questi parziali: 22-25/27-25/20-25/25-18/15-12.

Rimarchevole la prestazione dei ragazzi di mister Rinaldi nella seconda frazione, durante la quale, indietro nel punteggio e già sotto di un set, tirano fuori il meglio di sé e, grazie anche alla spinta dei tanti tifosi presenti sugli spalti, si portano sull’1-1. È quello il momento topico della sfida, ma non si può non sottolineare anche la qualità complessiva del gioco della formazione di casa durante il quarto parziale e nel tiebreak che ha deciso l’incontro.

Questa la disamina di Stefano Attanasio: “È stata una gara difficilissima. Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta ma eravamo anche sicuri che, preparandola bene in settimana, potevamo giocarcela. Peccato non aver preso l’intera posta in palio che ci sarebbe servita sia per la classifica che per la Coppa Puglia. Con i tre punti, avremmo mantenuto il secondo posto e quindi avremmo giocato in casa il nostro quarto di finale di coppa. È però una vittoria importante, contro una squadra che ha l’obiettivo dichiarato di salire di categoria e che nel girone di andata ha tolto punti anche ad altre dirette concorrenti”.

Quella contro le tigri cassanesi è l’ottava vittoria consecutiva per la Webbin, la quarta di fila ottenuta tra le mura amiche del PalaDante. Bomber Attanasio è convinto che i tifosi siano un alleato imprescindibile: “Abbiamo un grosso seguito in tutte le nostre gare casalinghe e questo ci aiuta molto. Siamo felici perché il pubblico non ci ha mai abbandonato e nelle situazioni di difficoltà ci dà una grossa mano. Oggi abbiamo vinto anche grazie al loro contributo eccezionale”.

Nel prossimo weekend spazio ai quarti di finale di Coppa Puglia. I sipontini, terzi nel girone A della Serie D, saranno ospiti della Falchi Ugento, compagine leccese seconda nel girone B. Il campionato torna sabato 8 febbraio alle 18.00, quando al PalaDante si presenterà la Fincons Group Bari.

Il bilancio dell’annata fin qui è ottimo, però il romanzo della stagione è ancora tutto da scrivere e Stefano sa bene che da qui alla fine lui e suoi compagni dovranno dare ancora di più: “Nel prossimo weekend ci attende la Coppa Puglia, che però è un nostro obiettivo secondario. In campionato abbiamo un girone di ritorno tostissimo nel quale giocheremo sempre in trasferta contro le nostre quattro più importanti antagoniste. In ogni partita dovremo stare sul pezzo, perché giocare e vincere fuori non è mai facile”.

Sorride anche la squadra femminile di Prima Divisione. Dopo quattro sconfitte consecutive, le ragazze di coach Ravalli tornano alla vittoria. Al tensostatico “Ferrante” di Trani le sipontine battono l’Aquila Azzurra in quattro set (19-25/25-23/12-25/23-25 i parziali).

Per la Webbin tre punti in cascina che hanno un sapore speciale perché sono i primi conquistati in trasferta in questo campionato. Con la vittoria contro l’ultima in classifica, quindi, il Manfredonia chiude il girone d’andata al nono posto a quota 10 punti, a due lunghezze dalla Volley Academy San Giovanni Rotondo.

Messa alle spalle la prima metà della stagione, nella quale comunque le bianco-azzurre non si sono mai risparmiate, il campionato resterà fermo per una settimana, per poi riprendere con l’impegno in trasferta di domenica 9 febbraio alle 19.00 contro la Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio, formazione battuta 3-0 lo scorso novembre al PalaDante.

Risultati Serie D maschile (11^ giornata):

Doni Bomboniere Terlizzi-Fincons Group Bari 3-0

BCC New Mater Castellana Grotte-A Piedi Liberi Redfox Barletta 3-0

Webbin Volley Club Manfredonia-Volley Cassano 3-2 (22-25/27-25/20-25/25-18/15-12)

Volley Club Locorotondo-Enfoservice Altamura 0-3

New Volley Gioia-New Volley RAF Santeramo in Colle 0-3

Matervolley Castellana Grotte-Don Milani Volley Bari 1-3

Classifica Serie D maschile:

1) BCC New Mater Castellana Grotte…..30

2) Doni Bomboniere Terlizzi…..27

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..27

4) Volley Cassano…..24

5) Don Milani Volley Bari…..23

6) New Volley RAF Santeramo in Colle…..17

7) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..14

8) New Volley Gioia…..10

9) Matervolley Castellana Grotte…..9

9) Volley Club Locorotondo…..9

11) Enfoservice Altamura…..7

12) Fincons Group Bari…..1

Risultati Prima Divisione femminile (11^ giornata):

GS Intrepida Volley San Severo-Sportilia Bisceglie 3-1

Aquila Azzurra Trani-Webbin Volley Club Manfredonia 1-3 (19-25/25-23/12-25/23-25)

Agrimag Andria-New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia 3-0

Diomede Canosa-Volley Academy San Giovanni Rotondo 3-0

Realsport Orta Nova-New Axia Volley Barletta 3-2

Riposa: Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio



Classifica Prima Divisione femminile:

1) GS Intrepida Volley San Severo…..25

2) Agrimag Andria…..23

3) Sportilia Bisceglie…..21

4) Realsport Orta Nova…..18

5) Diomede Canosa…..16

6) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..14

6) New Axia Volley Barletta…..14

8) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..12

9) Webbin Volley Club Manfredonia…..10

10) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..5

11) Aquila Azzurra Trani…..4

