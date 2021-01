Dottor Mozzi: “un anniversario dimenticato”. 120 anni fa moriva il maestro Giuseppe Verdi

Stato Quotidiano, 27 gennaio 2021. Esattamente 120 anni fa, il 27 gennaio 1901, moriva il Maestro Giuseppe Verdi, uno dei più importanti compositori di opere liriche a livello mondiale, un artista italiano tra i più rappresentati nel mondo al pari di Mozart e Puccini.

Un anniversario importante a cifra tonda, ma quasi dimenticato. Per il dottor Piero Mozzi, è incomprensibile che una data così rilevante non sia stata ricordata dalle maggiori emittenti televisive. “Purtroppo è stata cancellata questa data che lo riguarda grandemente. Si poteva prendere in considerazione il fatto di trattare sia la giornata della memoria e sia la giornata per Giuseppe Verdi, mandando in onda anche le sue composizioni”.

C’è da aggiungere, inoltre, che il 27 gennaio fa riferimento anche ad un altro grande della musica classica: Mozart. Il compositore e musicista austriaco nacque proprio un 27 gennaio di 265 anni fa, nel 1756.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola