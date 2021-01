Campo applaude: “La Puglia torna ad essere laboratorio politico, auguri Rosa Barone”

“La Puglia torna ad essere laboratorio politico e di buon governo. Auguri di buon lavoro a Rosa Barone”

Dichiarazione del presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Paolo Campo

La Puglia torna ad essere laboratorio politico e di buon governo con l’ingresso in Giunta della consigliera del M5S Rosa Barone, così come il Partito Democratico consolida la propria vocazione riformista offrendo attenzione e spazio a istanze e soggetti collocati oltre il proprio perimetro.

In Puglia, le destre sovraniste e opportuniste le abbiamo sconfitte alle elezioni ottenendo consensi e seggi più che sufficienti a governare con stabilità ed equilibrio. Avviare la costruzione di un percorso programmatico e amministrativo comune con il Movimento 5 Stelle, allora, ha come approdo una nuova visione per il futuro dei Pugliesi.

Proprio a partire dalle politiche sociali che, in tempi così gravidi di bisogni e disagi, necessitano di essere innovate per cercare e trovare nuove forme di sostegno e promozione.

A Rosa Barone faccio i migliori auguri di buon lavoro e confido nella comune volontà di impegnarci per il bene della Daunia”.