Con Manfredonia: “Emiliano firma il diniego all’impianto Energas a Manfredonia”

È in questo momento alla firma del Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano

il diniego all’impianto #Energas a Manfredonia. Diventa, dunque, finalmente ufficiale il parere contrario al mega impianto di GPL in riva al Golfo che per oltre vent’anni ha tenuto banco in città suscitando forti ed energiche prese di posizione.